Real Madrid vs Mourinho Reunion: Ronaldo and Mendieta Opinions

The article discusses the possibility of a reunion between Jose Mourinho and Cristiano Ronaldo at Real Madrid, with opinions from former players Gaizka Mendieta and Ronaldo himself. It also mentions the challenges Real Madrid faces in attracting top coaches due to their need for new players and the risks associated with a second tenure as a coach at a major club.

Selebrasi pelatih Benfica, Jose Mourinho usai laga melawan Real Madrid di Liga Champions , 29 Januari 2026. Mourinho disebut akan menggantikan Alvaro Arbeloa di Santiago Bernabeu.

Situasi itu memicu rumor reuni antara dua figur Portugal yang pernah membawa Madrid meraih berbagai kesuksesan pada awal dekade 2010-an. Meski begitu, mantan gelandang Valencia dan Barcelona, Gaizka Mendieta, menilai peluang Ronaldo kembali ke Madrid saat ini sangat kecil. Menurutnya, sang penyerang masih nyaman bermain di Arab Saudi bersama Al Nassr. Selebrasi Cristiano Ronaldo di laga Al Nassr vs Al Najma di Liga Arab Saudi, Sabtu (04/04/2026).

Cristiano Ronaldo saat ini masih terikat kontrak bersama Al Nassr hingga Juni 2027. Penyerang berusia 41 tahun itu tetap menjadi salah satu sosok penting di Saudi Pro League. Selain membahas Ronaldo, Mendieta juga mengomentari kemungkinan Real Madrid membawa kembali Mourinho. Menurutnya, langkah tersebut cukup mengejutkan karena situasi klub dan karakter Mourinho sudah banyak berubah dibanding periode pertamanya.

Mendieta menilai masa jabatan kedua seorang pelatih di klub besar sering kali penuh risiko. Mendieta bahkan mengaku tidak akan memilih Mourinho jika memiliki kewenangan menentukan pelatih Madrid. Lebih lanjut, Mendieta juga menilai Real Madrid saat ini menjadi pekerjaan yang sulit bagi pelatih mana pun. Ia menyoroti kebutuhan klub terhadap pemain baru di hampir semua lini.

Kondisi skuad saat ini membuat banyak pelatih elite berpikir dua kali untuk datang ke Santiago Bernabeu. Situasi itu disebut menjadi tantangan utama Mourinho pada periode keduanya





