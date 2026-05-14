Real Madrid vs Levante: Mbappe Hadir Kembali, Arbeloa Berikan Alasan Posisi di Lini Depan

Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, memberikan alasan mengapa Kylian Mbappe tidak bermain sebagai starter saat Real Madrid melawan Levante. Mbappe baru dimasukkan oleh Arbeloa di babak kedua dan berhasil menyumbang satu assist untuk gol Jude Bellingham. Setelah pertandingan, Mbappe mengeluarkan pernyataan yang cukup menyentil terkait posisinya di lini depan Real Madrid.

Pelatih Real Madrid asal Spanyol, Alvaro Arbeloa (kanan) dan pelatih Levante asal Portugal, Luis Castro (kiri) terlihat saat pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Real Madrid CF dan Levante UD di Stadion Santiago Bernabeu di Madrid pada 17 Januari 2026.

"Saya baik-baik saja 100%. Saya belum bermain karena untuk pelatih saya telah menjadi striker keempat dalam skuad di belakang Mastantuono, Vini dan Gonzalo. Saya ada di sana untuk menjadi starter, itu adalah keputusannya dan Anda harus selalu menghormatinya. Saya tidak marah," terang Mbappe, dilansir dariSebagai informasi, laga kontra Oviedo jadi momen kembalinya Mbappe setelah absen dalam dua laga terakhir, termasuk saat menghadapi Barcelona di El Clasico.

Santiago Cazorla (kiri) berinteraksi dengan Kylian Mbappe (kanan) dalam pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Real Madrid vs Real Oviedo di Stadion Santiago Bernabeu di Madrid pada 14 Mei 2026. (Foto oleh Oscar DEL POZO / AFP).

"Dia tidak akan memahaminya dengan baik, saya tidak tahu harus memberi tahu Anda apa yang harus saya katakan kepada Anda, saya belum mengatakan kepadanya bahwa dia adalah striker keempat. " "Saya mengerti bahwa mereka yang tidak bermain tidak senang dan saya dapat memahaminya, tetapi itu adalah keputusan berdasarkan keadaan. Itu adalah yang paling logis dan paling alami, dan akal sehat, untuk tidak mengambil risiko permainan lain dalam tiga hari," tegas Arbeloa





