Real Madrid vs Espanyol: Mampukah Los Blancos Pertahankan Rekor Sempurna?

Real Madrid akan menjamu Espanyol di Santiago Bernabeu dengan misi mempertahankan rekor kemenangan 100 persen. Espanyol datang dengan ambisi untuk mengulangi kejutan di musim sebelumnya. Saksikan laga seru ini di Vidio.

Real Madrid menunjukkan performa gemilang di awal musim 2025/26, menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan, mencatatkan rekor 100 persen. Kemenangan ini menjadi bukti solidnya skuad yang dilatih Xabi Alonso , yang kini berada di puncak klasemen La Liga dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan. Momentum positif ini juga diperkuat dengan kemenangan di Liga Champions, di mana mereka berhasil mengalahkan Marseille dengan skor 2-1.

Di sisi lain, Espanyol, yang juga tampil impresif, tentu tidak ingin menjadi korban berikutnya dari kegemilangan Madrid. Mereka menempati posisi ketiga klasemen dengan 10 poin, menunjukkan bahwa mereka adalah pesaing serius yang siap memberikan perlawanan sengit. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi kedua tim, dengan Madrid bertekad untuk mempertahankan rekor sempurna mereka dan Espanyol berambisi untuk mengulangi kejutan yang pernah mereka ukir di Santiago Bernabeu pada musim sebelumnya.\Pertandingan seru antara Real Madrid dan Espanyol akan digelar di Santiago Bernabeu pada Sabtu, 20 September 2025, pukul 21:15 WIB. Laga ini akan disiarkan secara langsung melalui layanan streaming Vidio, memberikan kesempatan bagi para penggemar sepak bola untuk menyaksikan aksi kedua tim. Namun, menjelang laga ini, Xabi Alonso harus menghadapi beberapa tantangan. Trent Alexander-Arnold dipastikan absen selama delapan pekan karena cedera hamstring, bergabung dengan daftar pemain cedera lainnya seperti Endrick, Ferland Mendy, dan Antonio Rudiger. Selain itu, Dean Huijsen juga harus absen karena menjalani skorsing kartu merah yang diterima di pertandingan sebelumnya. Meskipun demikian, Dani Carvajal, yang mendapatkan kartu merah di laga Liga Champions, dipastikan dapat tampil di akhir pekan ini. Di kubu Espanyol, Brian Olivian harus absen karena cedera betis, dan Jose Gragera juga diragukan tampil karena masalah otot. Ketidakhadiran beberapa pemain kunci ini tentu akan memengaruhi strategi dan komposisi tim, sehingga menambah intensitas dan ketegangan pertandingan.\Pertemuan antara Real Madrid dan Espanyol selalu menghadirkan drama dan kejutan. Espanyol datang dengan motivasi tinggi untuk mengulangi momen manis pada Februari lalu ketika mereka berhasil mengalahkan Madrid 1-0 di Bernabeu. Keunggulan lain bagi Espanyol adalah mereka tidak memiliki jadwal pertandingan di kompetisi Eropa musim ini, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan mempersiapkan diri. Sementara itu, Real Madrid akan mengandalkan kekuatan skuad mereka yang solid dan semangat untuk mempertahankan rekor kemenangan mereka. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi pertarungan taktis yang menarik, dengan kedua tim berusaha keras untuk meraih poin penuh. Kemenangan akan sangat penting bagi Madrid untuk mengamankan posisi mereka di puncak klasemen dan bagi Espanyol untuk memperkuat posisi mereka di papan atas. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia pasti akan menantikan pertandingan ini dengan penuh antusiasme, berharap dapat menyaksikan pertandingan yang penuh aksi dan kejutan





