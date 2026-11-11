Real Madrid Turun Angka Cedera di Musim 2026/2027 di Bimbingan Jose Mourinho

Real Madrid mencatat penurunan drastis angka cedera dibanding musim lalu. Jose Mourinho berhasil menjaga kebugaran pemain utama sehingga skuad lebih siap menghadapi jadwal padat.

Real Madrid mencatatkan perbaikan signifikan pada kesehatan skuad utama mereka di awal musim 2026 /2027 di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho. Fokus utama manajemen kebugaran ini terlihat jelas saat laga La Liga antara Betis melawan Madrid di Sevilla pada Jumat, 4 September 2026. Kondisi fisik pemain yang terjaga menjadi kabar menggembirakan bagi Jose Mourinho yang secara konsisten menjadikan pencegahan cedera sebagai prioritas utama strategi tim sejak awal.

Perbandingan Data Cedera Musim Ini dan Lalu

Real Madrid hanya kehilangan satu pemain akibat cedera otot baru sejak awal musim, yakni Federico Valverde. Data ini menunjukkan perbedaan besar dibandingkan periode yang sama pada musim sebelumnya ketika para pemain tim utama melewatkan total 39 pertandingan akibat masalah fisik. Jika pemain yang membawa cedera dari musim sebelumnya atau mengalami masalah selama masa transfer musim panas turut diperhitungkan, angka kerugian pertandingan musim lalu bahkan melonjak menjadi 62 pertandingan.

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Sekelompok pemain besar Real Madrid pernah terdampak masalah otot pada awal musim lalu, termasuk Antonio Rudiger, David Alaba, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, dan Franco Mastantuono. Berbeda dengan kondisi saat ini, sejumlah pemain lain seperti Rodrygo, Thiago Pitarch, Eder Militao, Ferland Mendy, dan Asencio memang sempat absen karena masalah kebugaran. Namun, cedera yang mereka alami sudah terjadi sebelum musim ini dimulai sehingga tidak termasuk dalam catatan kasus baru musim ini.

Mekanisme Pencegahan Cedera Tim Portugal

Staf kepelatihan Jose Mourinho memberikan perhatian sangat khusus terhadap persiapan fisik setiap anggota skuad. Mereka secara ketat memantau beban latihan dan intensitas pertandingan untuk menjaga kondisi optimal para pemain. Pendekatan strategis ini tampaknya mulai memberikan hasil positif dalam menjaga kebugaran pemain sepanjang kompetisi yang berjalan.

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Pengelolaan beban fisik yang cermat membantu para pemain Real Madrid tetap prima sehingga lebih banyak anggota skuad tersedia untuk memperkuat tim. Ketersediaan pemain yang melimpah memberikan Jose Mourinho lebih banyak alternatif dalam menentukan komposisi dan taktik permainan. Hal ini menjadi keuntungan besar mengingat Real Madrid harus menghadapi jadwal kompetisi yang padat di berbagai ajang resmi.

Tantangan Jangka Panjang bagi Los Blancos

Perjalanan musim 2026/2027 masih sangat panjang sehingga konsistensi dalam menjaga kondisi fisik pemain akan menjadi tantangan tersendiri bagi Jose Mourinho. Catatan positif pada awal musim belum menjamin Real Madrid sepenuhnya terbebas dari masalah cedera hingga akhir kompetisi. Diperlukan disiplin tinggi dalam menjaga kesehatan atlet sepanjang musim untuk mempertahankan performa tinggi.

Meskipun demikian, penurunan drastis kasus cedera otot sejauh ini menjadi perkembangan penting bagi klub Los Blancos. Jose Mourinho setidaknya mulai memperlihatkan hasil nyata dari upayanya membenahi salah satu persoalan kronis yang kerap mengganggu Real Madrid dalam beberapa musim terakhir. Prioritas pencegahan cedera ini memastikan klub memiliki stabilitas performa yang lebih baik di masa depan.