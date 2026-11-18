Manchester United siap mengambil tindakan hukum terhadap Real Madrid jika terbukti menghubungi Gabriel sebelum kontrak berakhir. Kompensasi pembinaan sebesar 360.000 euro siap dibayarkan.

Manchester United telah mengumumkan bahwa klub siap membawa kasus terkait kepindahan Gabriel ke jalur hukum jika ditemukan bukti adanya pelanggaran regulasi oleh klub lain. Kepastian ini muncul setelah Gabriel, yang berusia 16 tahun, mengunggah pernyataan resmi tentang kepergiannya di media sosial pada hari Selasa. Langkah hukum ini merupakan bentuk perlindungan atas hak-hak klub yang selama ini menjadi tuan rumah perkembangan karir sang pemain muda berdarah Inggris tersebut.

Mekanisme Kompensasi dan Regulasi Transfer

Real Madrid telah menyiapkan dana kompensasi pembinaan sebesar 360.000 euro untuk dibayarkan kepada Manchester United sebagai ganti rugi atas pengembangan bakat pemain. Kontrak baru yang ditawarkan oleh klub Spanyol ini memiliki durasi selama tiga tahun dan akan berlaku hingga tahun 2029, memberikan kepastian jangka panjang bagi kedua belah pihak. Mekanisme pembayaran ini menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian administrasi transfer internasional yang melibatkan pemain berusia di bawah usia dewasa.

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Kewajiban pembayaran sebesar 360.000 euro tersebut harus sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh federasi sepak bola dunia dan badan pengatur nasional Inggris. Manchester United memerlukan kepastian bahwa dana ini diterima tepat waktu dan tanpa potongan yang tidak sah dari pihak manapun. Proses administratif ini menjadi kunci bagi kelancaran perpindahan hak kepemilikan karton pemain dari Liga Inggris ke La Liga Spanyol.

Posisi Manchester United Terhadap Proses Perekrutan

Manchester United menyatakan sikap tegas untuk menyelidiki kemungkinan adanya komunikasi langsung dari klub lain kepada Gabriel sebelum masa kontraknya berakhir secara resmi. Klub dari Old Trafford ini menyoroti kepatuhan terhadap regulasi FIFA dan FA yang melarang pendekatan langsung kepada pemain yang masih terikat kontrak dengan klub asal. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah praktik perekrutan yang dianggap tidak etis dan merugikan klub yang telah menginvestasikan waktu dan sumber daya.

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Bukti komunikasi yang dimaksud dapat berupa pesan elektronik, telepon, atau pertemuan tatap muka yang dilakukan tanpa sepengetahuan manajemen Manchester United. Tim hukum klub akan memeriksa setiap jejak digital dan dokumen resmi untuk memastikan tidak ada pihak yang melanggar aturan perlindungan pemain muda. Keberhasilan investigasi ini akan menentukan arah tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh manajemen klub.

Klub juga meminta kejelasan dari Real Madrid mengenai langkah-langkah yang telah mereka ambil selama proses mendekati calon pemain baru tersebut. Real Madrid telah menyampaikan perkembangan terbaru kepada Manchester United, yang diharapkan dapat memberikan transparansi dalam proses negosiasi transfer. Kehadiran informasi ini menjadi dasar bagi Manchester United dalam menyusun strategi hukum jika diperlukan di masa depan.

Dampak Nyata bagi Pemain dan Pasar Transfer

Gabriel telah mengunjungi fasilitas pelatihan Valdebebas milik Real Madrid untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, yang mengindikasikan kuatnya niat kedua belah pihak untuk menyelesaikan transfer. Langkah medis ini adalah prosedur standar yang harus dilalui setiap pemain yang akan menandatangani kontrak baru dengan klub barunya. Keberhasilan pemeriksaan ini menjadi indikator utama bahwa proses perpindahan pemain telah memasuki tahap akhir yang hampir tuntas.

Selain Real Madrid, Barcelona dan Bayern Munich juga dilaporkan memiliki ketertarikan kuat terhadap profil Gabriel yang dinilai memiliki prospek sangat cerah. Persaingan ketat antara klub-klub besar Eropa ini menunjukkan nilai tinggi dari talenta muda yang sedang dikembangkan oleh Manchester United. Hal ini menambah tekanan pada Manchester United untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi selama proses negosiasi berlangsung.

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Proses registrasi pemain belum sepenuhnya rampung karena Manchester United belum secara resmi menghubungi badan pengatur sepak bola terkait perpindahan kartu pemain. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi akhir masih memerlukan verifikasi dan persetujuan dari otoritas yang berwenang. Tergantung pada hasil investigasi dugaan pelanggaran, proses transfer dapat berjalan lancar atau mengalami penundaan signifikan. Keputusan final akan bergantung pada bukti konkret yang dapat diajukan oleh tim hukum Manchester United di pengadilan olahraga internasional.