Real Madrid Segera Rekrut Cucurella, Madrid Perkuat Defense, dan Kontroversi Piala Dunia 2026

Real Madrid telah mencapai kesepakatan verbal dengan Marc Cucurella untuk memperkuat lini belakang sekaligus mengungkap rekrut lain Denzel Dumfries dan Ibrahima Konate. Sementara itu, Piala Dunia 2026Menuai kontroversi dari gol van Dijk hingga kritikan FIFA, adapula perkembangan Timnas Indonesia dengan rencana naturalisasi.

Musim panas menjadi periode penting bagi Real Madrid , terutama dengan adanya pergantian pelatih. Klub ibu kota Spanyol ini telah mengangkat Jose Mourinho sebagai pelatih baru setelah memecat Alvaro Arbeloa pada akhir musim 2025-2026.

Lini pertahanan menjadi salah satu fokus utama pembenahan dalam bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan kabar dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, Madrid berencana mendatangkan dua pemain bertahan. Pertama, mereka berhasil menebus Denzel Dumfries dari Inter Milan dengan klausul rilis senilai 20 juta euro. Kedua, Ibrahima Konate yang bebas setelah kontraker habis dengan Liverpool juga bergabung.

Upaya memperkuat belakang tak berhenti di situ. Romano mengabarkan bahwa Madrid telah mencapai kesepakatan verbal dengan Marc Cucurella. Bek kiri Timnas Spanyol ini reportedly jadi incaran Mourinho. Kesepakatan melibatkan biaya transfer 55 juta euro, dengan tambahan 5 juta euro dalam tambahan biaya, sehingga total bisa mencapai 60 juta euro.

Cucurella masih memiliki kontrak hingga 2029 dan sebelumnya bermain untuk Chelsea. Pencarian Cucurella juga mengakhiri rumor ketertarikan Madrid pada bek Arsenal Riccardo Calafiori. Meski begitu, Madrid masih mencari bek tengah. Josko Gvardiol menjadi incaran, namun Manchester City sulit melepas karena bahkan berencana memperpanjang kontraknya.

Di lain zona, kontroversi melanda Piala Dunia 2026. Gol Virgil van Dijk dalam laga Belanda vs Jepang menuai kritikan media Inggris. Pertandingan Grup F tersebut berakhir imbang 2-2 setelah Jepang dua kali menyamakan kedudukan. Di partai lain, Jerman menumpaskan Curacao dengan skor 7-1.

Sementara itu, Timnas Indonesia di bawah John Herdman mulai menunjukkan progres dengan rencana naturalisasi dua pemuda keturunan. Selain itu, beragam isu lain muncul seperti kritikan FIFA dari Iran atas perlakukan terhadap Tim Melli, serta kesulitan yang dihadapi Inggris menjelang laga pembuka melawan Kroasia. Samsung juga mengumumkan inovasi lapisan kaca untuk smartphone foldable, dan asteroid besar reportedly akan memberikan dampak positif pada ekonomi global serta harga minyak





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