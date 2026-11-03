Real Madrid Pertimbangkan Klausul Beli Kembali Jacobo Ramon dari Como

Real Madrid mempertimbangkan klausul pembelian kembali Jacobo Ramon dari Como sekitar musim panas 2027. Bek muda ini menunjukkan performa impresif di Italia.

Real Madrid sedang mempertimbangkan opsi strategis untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali terhadap bek muda Spanyol, Jacobo Ramon, yang saat ini sedang membela Como. Keputusan krusial mengenai masa depan pemain berusia 21 tahun ini diperkirakan baru akan diumumkan secara resmi pada bulan Maret atau April 2027. Langkah ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang manajemen klub untuk memperkuat lini pertahanan di era pasca kepresidenan Florentino Perez yang mungkin akan mengalami perubahan struktur tim.

Mekanisme dan Nilai Transaksi Pengembalian Pemain

Klausul pembelian kembali yang dimiliki oleh Real Madrid terhadap Jacobo Ramon memiliki nilai estimasi kurang dari 9 juta euro. Angka ini dianggap sangat efisien mengingat potensi dan tingkat perkembangan talenta muda yang telah dibuktikan di Serie A. Mekanisme ini memungkinkan Los Blancos untuk menarik kembali pemain mereka dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan mencari bek baru di pasar transfer bebas atau melakukan pembelian dengan harga penuh.

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Langkah ini mengingatkan pada praktik serupa yang pernah dilakukan Real Madrid terhadap Nico Paz. Pada musim panas sebelumnya, klub asal Madrid sempat memulangkan gelandang tersebut sebelum akhirnya menjualnya kembali ke klub Serie A. Namun, dalam kasus Ramon, niat klub mungkin berbeda karena ada kemungkinan besar sang bek akan langsung kembali ke Santiago Bernabeu untuk mengisi kekosongan vital di pertahanan.

Posisi Stakeholder dan Pertimbangan Manajemen

Manajemen Real Madrid secara eksplisit menyatakan bahwa belum ada keputusan final mengenai masa depan Jacobo Ramon. Para pejabat klub masih melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai aspek, termasuk performa Ramon di Como, kondisi fisik para bek lain di skuad utama, serta kebutuhan strategis tim untuk musim depan. Pertimbangan ini sangat penting mengingat nilai strategis pemain di pasar sepak bola modern.

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Jacobo Ramon diproyeksikan sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi yang berpotensi ditinggalkan oleh Antonio Rudiger. Bek asal Jerman tersebut diperkirakan akan mengakhiri kontraknya di akhir musim, sehingga Real Madrid perlu menyiapkan opsi cadangan yang berkualitas. Ramon memiliki kesempatan besar untuk menjadi penerus Rudiger mengingat pengalaman dan kematangannya dalam sistem taktik yang familiar bagi mantan pemain Real Madrid tersebut.

Dampak Nyata dan Prospek Karier di Italia

Sejak bergabung dengan Como pada tahun 2025, Jacobo Ramon telah berkembang pesat menjadi salah satu pilar penting dalam lini pertahanan tim Italia tersebut. Ia mendapatkan menit bermain yang konsisten, sesuatu yang sebelumnya sangat sulit ia raih saat masih berada di akademi La Fabrica Real Madrid. Kehadiran Ramon juga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan Como lolos ke babak Liga Champions UEFA musim lalu, sebuah pencapaian bersejarah bagi klub tersebut.

Performa Ramon sepanjang musim 2026/2027 tetap menunjukkan tren positif yang menjanjikan. Hingga saat ini, bek kelahiran Spanyol telah mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi resmi. Dalam rentang waktu tersebut, ia berhasil menyumbang tiga gol dan satu assist, menunjukkan bahwa kemampuannya tidak hanya terbatas pada aspek defensif tetapi juga mampu memberikan ancaman saat tim membangun serangan.

Perbandingan dengan Pemain Lain dan Langkah Ke Depan

Kemampuan Ramon dalam kedua sisi permainan menjadikannya aset yang sangat menarik bagi pelatih Real Madrid. Jika ia kembali ke Santiago Bernabeu, ia belum tentu langsung menjadi bagian permanen skuad utama pada awal musim. Sebaliknya, ia akan dipandang sebagai salah satu kandidat kunci untuk mengisi posisinya Rudiger dengan keputusan final yang diharapkan dapat diambil oleh manajemen dalam beberapa bulan mendatang.

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Situasi ini menciptakan dinamika menarik dalam strategi transfer Real Madrid. Dengan harga sekitar 9,4 juta euro untuk akuisisi awal, opsi pembelian kembali di bawah 9 juta euro dianggap sebagai tawaran yang sangat menarik. Hal ini memungkinkan klub untuk menjaga stabilitas finansial sambil tetap menjaga kualitas pertahanan yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.