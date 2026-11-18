Real Madrid resmi memperpanjang kontrak Arda Guler hingga 30 Juni 2032 setelah performa cemerlang musim ini dengan 126 penampilan dan 54 kontribusi gol serta assist sejak bergabung.

Real Madrid secara resmi mengumumkan bahwa Arda Guler telah menandatangani perjanjian perpanjangan kontrak baru yang mengikat pemain berusia 21 tahun tersebut hingga 30 Juni 2032. Langkah strategis ini diambil oleh klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu sebagai bentuk investasi jangka panjang terhadap potensi dan dedikasi sang gelandang serang asal Turki.

Detail Perpanjangan Kontrak Hingga 2032

Klub La Liga tersebut menyatakan melalui pernyataan resmi bahwa negosiasi antara manajemen Real Madrid C.F. dan Arda Guler telah mencapai kesepakatan final. Kontrak baru ini menjamin bahwa bintang muda Turki akan tetap menjadi bagian dari skuad Los Blancos selama enam tahun ke depan, memberikan stabilitas bagi lini tengah tim.

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Keputusan untuk mengamankan talenta ini didorong oleh kontribusi signifikan yang diberikan Guler selama awal musim kompetisi 2026/2027. Klub menilai bahwa kesiapan mental dan teknis pemain tersebut sudah berada di level yang mumpuni untuk menjadi pilar utama strategi permainan mereka di masa depan.

Statistik Penampilan dan Rekor Individual

Sejak bergabung dengan Real Madrid dari Fenerbahce pada musim panas 2023, Arda Guler telah mencatatkan 126 penampilan untuk klub. Pencapaian statistik tersebut meliputi total 22 gol dan 32 assist, menjadikannya salah satu aset paling berharga dalam sejarah muda klub tersebut.

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Performa Guler pada musim berjalan menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dan konsisten. Dalam 14 pertandingan di seluruh kompetisi pada musim 2026/2027, ia telah menghasilkan empat gol dan tujuh assist. Angka-angka ini merupakan indikator kuat bahwa pemain ini telah menemukan ritme terbaiknya dalam sistem permainan Real Madrid.

Khusus di ajang La Liga, Guler tampil dalam 12 laga dengan catatan empat gol dan lima assist. Prestasi ini membuatnya berada di jalur yang tepat untuk melampaui rekor gol per musim sebelumnya, mengingat pada musim pertamanya bersama klub, ia hanya berhasil mencetak enam gol dalam keseluruhan kompetisi.

Peluang Bermain dan Dinamika Tim

Manajemen pelatih telah memberikan kepercayaan penuh dengan menjadikan Arda Guler sebagai pemain starter dalam 10 dari 12 pertandingan La Liga yang telah berlangsung. Hal ini membuktikan adanya pergeseran peran penting bagi pemain asal Turki di tengah-tengah skuad utama yang kompetitif.

Pada kompetisi Liga Champions, kesempatan bermain Guler masih terbatas. Ia hanya tampil dua kali dari empat laga fase grup, termasuk dua pertandingan terakhir musim ini. Pada laga pembuka Liga Champions melawan Inter Milan, ia absen karena menjalani hukuman larangan bermain. Kemudian, ia juga tidak diturunkan saat Real Madrid menghadapi AEK Athens.

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Pengaruh Terhadap Prestasi Klub

Karier Guler di Santiago Bernabeu telah berjalan produktif sejak tahun 2023. Dalam rentang waktu tersebut, ia telah membantu Real Madrid meraih lima trofi bergengsi. Kontribusi individu ini sangat vital dalam menjaga kualitas permainan tim, terutama pada saat-saat di mana lini tengah membutuhkan kreativitas dan tenaga ekstra.

Musim 2026/2027 diprediksi menjadi periode terbaik bagi Arda Guler baik dari sisi pencapaian pribadi maupun kontribusi terhadap prestasi kolektif. Perpanjangan kontrak hingga tahun 2032 bukan hanya soal finansial, tetapi juga sinyal jelas mengenai visi jangka panjang Real Madrid untuk menjadikan Guler sebagai wajah masa depan tim.

Aktivitas resmi Arda Guler dalam seragam Los Blancos akan segera dilanjutkan dengan laga La Liga melawan Celta Vigo pada 21 November. Setelah pertandingan tersebut, pemain ini memiliki peluang untuk mencatatkan penampilan ketiganya di Liga Champions musim ini ketika Real Madrid bertandang ke markas PSV Eindhoven pada 24 November.