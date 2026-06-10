Real Madrid mengumumkan perpanjangan kemitraan dengan adidas hingga 2034, diperkirakan memberikan pendapatan 120 juta euro per tahun. Klub juga memperbarui kontrak Emirates hingga 2031 dengan pendapatan meningkat menjadi 100 juta euro per tahun. Di masa depan, Real Madrid tengah dalam proses merekrut Ibrahima Konate secara gratis dan menawar Julian Alvarez atau Michael Olise dengan harga 150 juta euro. Jose Mourinho dikabarkan akan kembali sebagai pelatih.

Real Madrid kembali menjadi sorotan utama dunia sepakbola dengan serial kabar besar yang membuat musim tanpa gelar mereka terasa sangat dinamis. Meski fokus banyak diarahkan ke Piala Dunia mendatang, Los Blancos justru membuat berita yang signifikan.

Jose Mourinho dikabarkan akan terug, Florentino Perez tetap memimpin sebagai presiden, dan klub berhasil memboyong Ibrahima Konate secara gratis. Selain itu, pada hari Selasa, Real Madrid mengirimkan tawaran resmi sebesar 150 juta euro untuk Julian Alvarez, penyerang andalan Atletico Madrid, atau mungkin tawaran tersebut sebenarnya untuk Michael Olise dari Bayern Munich. Kegemparan menyelimuti klub tersebut, dan pada hari Rabu, Presiden Perez melanjutkan deretan pengumuman penting dengan memperpanjang kemitraan jangka panjang dengan adidas hingga setidaknya tahun 2034.

Kesepakatan ini diperkirakan akan membawa pendapatan sekitar 120 juta euro per tahun untuk klub. Perez menyebutnya sebagai "kesepakatan terpenting dalam sejarah sepakbola" dalam siaran pers terkait. Kemitraan dengan adidas telah membuka fase "terindah" bagi Real Madrid dalam tiga dekade terakhir. CEO adidas, Björn Gulden, menyebutnya sebagai "salah satu kemitraan terpanjang dan tersukses dalam dunia olahraga" dan expresses kebanggaan dapat terus menjadi bagian dari kisah sukses klub.

Selain itu, Real Madrid juga baru memperpanjang kontrak dengan sponsor utama Emirates hingga tahun 2031, dengan bayaran yang meningkat dari 70-80 juta menjadi 100 juta euro per tahun. Emirates juga akan menjadi sponsor utama di divisi bola basket klub di masa depan. Kemitraan strategis ini menegaskan posisi Real Madrid sebagai klub global yang sangat komersial dan berdaya saing tinggi.

Dengan undergo extended partnerships dengan dua brand raksasa, adidas dan Emirates, klub tersebut确保持续流入 pendapatan yang besar yang memungkinkan mereka investasi dalam pemain dan infrastruktur. Pengumuman tersebut juga diiringi spekulasi kuat di bursa transfer, termasuk kembalinya Jose Mourinho, yangistoris memiliki hubungan dengan club, dan upayamerekrut striker bintang seperti Julian Alvarez atau Michael Olise. Meskipun musim ini tanpa trofi, langkah-langkah yang diambil menunjukkan bahwa Real Madrid bersiaplah untuk comeback kuat di musim depan, baik diLEVEL kompetisi domestik maupun Eropa.

Fokus pada kemitraan jangka panjang juga mencerminkan strategi klab untuk menjaga stabilitas finansial sambil tetap衔枚接 Competitive di arena bola. Secara keseluruhan, berita-berita ini menyoroti betapa bagaimana Real Madrid terus mengendalikan narasi sepakbola dunia, bahkan di luar kompetisi utama. Dengan pergantian pelatih possibly, penyegaran skuim through pemain baru, dan perpanjangan kontrak sponsor yang menguntungkan, klub menunjukkan车里� that they are building for the future while still chasing immediate success.

Perjanjian dengan adidas dan Emirates tidak hanya tentang uang tetapi juga tentang warisan dan eksposur global. Adidas, sebagai salah satu mitra terlama, akan terus memberikan jersey and equipment, sedangkan Emirates akan meningkatkan visibilitas brand di berbagai platform. Hal ini penting untuk mempertahukan posisi Real Madrid sebagai salah satu club paling dikenali dan terkaya di dunia.

Di sisi lain, Spekulasi tentang transfer, seperti tawaran 150 juta untuk Alvarez, mengindikasikan keinginan club untuk memperkuat serangan setelah salah satu striker Important seperti Karim Benzema meninggalkan. Dengan all these developments, Real Madrid memastikan bahwa mereka tetap di pusat perhatian sepakbola, dan musim tanpa gelara mungkin hanya adalah jeda sebelum mereka kembali meraih kejayaan





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