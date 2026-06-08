Real Madrid menuntut agar gelar-gelar historis Barcelona dicabut, dengan eskalasi skandal Negreira

Real Madrid menuntut agar gelar-gelar historis Barcelona dicabut, seiring dengan eskalasi skandal Negreira yang kini mencapai titik kritis. Florentino Perez mengambil inisiatif dengan menyerahkan berkas hukum yang komprehensif ke markas besar UEFA.

Real Madrid menuntut agar gelar-gelar historis Barcelona dicabut, seiring dengan eskalasi skandal Negreira yang kini mencapai titik kritis. Setelah meraih kemenangan telak dalam pemilihan ulang, Florentino Perez mengambil inisiatif dengan menyerahkan berkas hukum yang komprehensif ke markas besar UEFA .

Baru saja meraih kemenangan telak 65-35 dalam pemilihan yang memastikan kelanjutan masa jabatannya sebagai presiden, Perez tak membuang waktu untuk memperkeras perang Real Madrid melawan rival abadinya. Klub tersebut telah secara resmi mengirimkan berkas hukum yang kontroversial ke UEFA, satu-satunya badan pengatur yang dianggap memiliki kewenangan untuk menjatuhkan 'hukuman teladan' yang menurut Madrid sangat diperlukan. Laporan yang dikirim ke Nyon adalah dokumen setebal 500 halaman yang disusun dengan sangat rinci.

Laporan tersebut berisi apa yang oleh pejabat Madrid gambarkan sebagai 'bukti nyata' adanya korupsi sistemik yang memengaruhi hasil pertandingan La Liga selama 20 tahun. Perez telah sangat spesifik dalam tuduhannya, sebelumnya mengklaim bahwa 'tahun ini mereka telah mengambil antara 16 hingga 18 poin dari kami.

' Dengan menyerahkan data ini kepada UEFA, Madrid berharap dapat meyakinkan presiden Aleksander Ceferin bahwa denda sederhana atau skorsing sementara tidak cukup untuk skala pelanggaran yang dituduhkan. Pertemuan-pertemuan baru-baru ini antara Perez, Ceferin, dan presiden FIFA Gianni Infantino kini dipandang sebagai landasan strategis untuk pengajuan resmi ini. Terlepas dari tekanan dari ibu kota, UEFA belum menunjukkan apakah mereka memiliki kapasitas hukum atau niat untuk mencabut gelar domestik secara retrospektif.

Namun, badan pengatur tersebut tetap 'waspada' dan secara khusus tidak pernah menutup berkasnya mengenai klub Catalan tersebut. Seiring dengan memanasnya pertarungan hukum, Madrid secara bersamaan tengah menjalani transformasi besar-besaran di bidang olahraga. Klub ini dipastikan akan memperkenalkan Jose Mourinho sebagai manajer barunya dalam beberapa hari ke depan, yang menandakan kembalinya sikap institusional yang lebih agresif baik di dalam maupun di luar lapangan.

Strategi dua jalur berupa perekrutan agresif dan pertarungan hukum ini menunjukkan bahwa Perez bermaksud menggunakan mandat barunya untuk membentuk kembali hierarki sepak bola Spanyol secara permanen





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