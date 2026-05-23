Real Madrid Mengakhiri Musim dengan Kemenangan atas Athletic Club

Real Madrid menutup musim domestik yang penuh tantangan dengan kemenangan 4-2 atas Athletic Club , sekaligus memberikan perpisahan yang pantas bagi legenda klub, Dani Carvajal . Di malam yang diwarnai oleh transisi dan warisan di Bernabeu , Jude Bellingham dan Kylian Mbappé sama-sama mencetak gol, memastikan para pendukung tuan rumah pulang dengan senyuman.

Malam itu sepenuhnya didedikasikan untuk Carvajal, satu-satunya pilar tersisa dari skuad yang berhasil meraih enam gelar Liga Champions. Bek sayap veteran itu disambut layaknya pahlawan saat ia turun ke lapangan untuk terakhir kalinya sebagai kapten, dengan Tribun Selatan menampilkan tifo yang menampilkan Alfredo Di Stefano bersama Carvajal muda disertai pesan: Impian seorang anak, kejayaan seorang legenda. Sesuai dengan sifat kompetitifnya, Carvajal tidak hanya hadir untuk upacara tersebut.

Ia melepaskan umpan diagonal presisi khasnya untuk menemukan Gonzalo Garcia, yang mencetak gol pembuka dengan tendangan voli yang tegas, menandai kontribusi gol pertama sang bek musim ini. Itu adalah momen kualitas murni yang mengingatkan para penggemar Madrid akan apa yang akan mereka rindukan musim depan saat sang bek mengakhiri era gemilang di ibu kota. Meskipun suasana di Bernabeu begitu meriah bagi Carvajal, Mbappé justru mengalami malam yang lebih rumit.

Pemain Prancis itu memastikan trofi Pichichi sebagai pencetak gol terbanyak liga, tetapi ia disambut dengan siulan dari sebagian penonton di Bernabeu menyusul komentar yang ia sampaikan setelah pertandingan melawan Oviedo. Namun, Bellingham hadir untuk menggandakan keunggulan, menyambut umpan chip halus dari Thiago Pitarch untuk melepaskan tendangan voli yang memicu kembali nyanyian Hey Jude. Mbappe akhirnya membungkam sebagian kritikusnya dengan mencetak gol sendiri di babak kedua.

Menerima bola di tepi kotak penalti, sang penyerang berbalik dengan tajam dan melepaskan tendangan rendah ke sudut gawang. Perayaannya terlihat sangat terkendali, ia memilih berlari cepat ke bangku cadangan untuk memeluk pelatih yang akan hengkang, Alvaro Arbeloa. Athletic Club tidak membuat tuan rumah merasa nyaman, bermain dengan leluasa yang mencerminkan status mereka yang sudah aman di divisi ini. Ernesto Valverde, legenda di bangku cadangan tim Basque tersebut, menyaksikan timnya memperkecil ketertinggalan tepat sebelum jeda.

Iñaki Williams menemukan ruang kosong di sayap kanan dan mengirimkan umpan silang berbahaya kepada Gorka Guruzeta, yang menyelesaikannya dengan sangat tajam sehingga skor menjadi 2-1. Tim tamu terus mengancam di babak kedua, dengan Robert Navarro nyaris menyamakan kedudukan berkat kerja sama yang baik dari Andoni Gorosabel. Di akhir babak, Brahim mencetak gol keempat Real Madrid, yang untuk kedua kalinya dibantu oleh Thiago, sebelum Urko Izeta menambah gol kedua Athletic.

Valverde memanfaatkan menit-menit akhir untuk memberikan kesempatan terakhir kepada Inigo Lekue mengenakan seragam Athletic, memastikan para pemain setia klub juga mendapat pengakuan. Meskipun hasil akhirnya tidak berpihak pada mereka, The Lions tetap kompetitif hingga peluit akhir, mencerminkan semangat yang ditanamkan Valverde selama masa jabatannya. Peluit akhir memicu suasana yang penuh emosi saat seluruh penonton di stadion berdiri untuk memberi penghormatan kepada Carvajal dan David Alaba yang akan hengkang.

Bek asal Austria itu, yang masa baktinya di Madrid sangat terganggu oleh cedera, mendapat penghormatan dari kedua tim. Di tribun penonton, para penggemar mengangkat kursi-kursi putih sebagai bentuk penghormatan terhadap selebrasi ikonik Alaba saat comeback legendaris melawan Paris Saint-Germain beberapa tahun lalu





