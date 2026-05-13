Real Madrid Menentukan Pendiri Baru, Bukan Kylian Mbappe

Real Madrid telah menentukan pemimpin baru, tapi bukan Kylian Mbappe. Kompetisi 2025-2026 bagaikan bencana bagi Real Madrid. Pasalnya, mereka mengakhiri musim tanpa gelar juara. Madrid harus merelakan trofi Liga Spanyol ke tangan Barcelona. Nasib Madrid di Copa del Rey lebih apes, yakni terhenti sejak babak 16 besar usai dikalahkan Albacete yang berasal dari kasta kedua. Adapun langkah Los Blancos di Liga Champions hanya mencapai perempat final.

Nasib Madrid di Copa del Rey lebih apes, yakni terhenti sejak babak 16 besar usai dikalahkan Albacete yang berasal dari kasta kedua. Adapun langkah Los Blancos di Liga Champions hanya mencapai perempat final. Menatap musim 2026-2027, Madrid siap bangkit bersama pelatih baru dengan Jose Mourinho menjadi kandidat terdepan. El Real juga dikabarkan sudah menentukan sosok pemain buat memimpin projek anyar ini.

Menurut laporan Onda Cero, Vinicius bakal dipercaya untuk mengepalai para pemain Madrid. Real Madrid akan memberikan peran yang lebih menonjol kepada pemain sayap timnas Brasil itu. Vinicius mencetak gol ke gawang Man City pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2025-2026. Sang winger juga direncanakan menjadi kapten utama tim.

Sumber serupa mengklaim bahwa Presiden Real Madrid, Florentino Perez, telah berbicara dengan Vinicius tentang mengambil alih kendali ruang ganti dalam proyek baru. Dengan atau tanpa Mourinho di bangku cadangan, Real Madrid menginginkan Vinicius menjadi perekat guna menyatukan ruang ganti yang sedang retak. Fakta membuktikan bahwa pemain berusia 25 tahun itu meruapakan sosok paling populer di raksasa ibukota Spanyol, meski kerap berselisih dengan rekan setimnya. Madrid melihat kekompakan yang ditunjukkan Vinicius di ruang ganti.

Itulah mengapa mereka memilih si winger lincah untuk menyelesaikan masalah internal. Vinicius menginjakkan kaki di Madrid pada 2018. Performa apik bersama Flamengo membawa dia ke Estadio Santiago Bernabeu. Selama delapan tahun berseragam Madrid, Vinicius membukukan 127 gol dan 100 assist dari 373 pertandingan di semua ajang. Bicara soal trofi, Vinicius menghadirkan 14 gelar juara





