Real Madrid Menang 3-2 dari AEK Athena Lewat Gol Valverde di Masa Tambahan

Federico Valverde mencetak gol penentu di masa tambahan waktu untuk membawa Real Madrid menang 3-2 atas AEK Athena, memastikan kemenangan sempurna dalam laga Champions League.

Real Madrid berhasil meraih kemenangan tipis dengan skor akhir 3-2 atas klub Yunani AEK Athena dalam pertandingan yang berlangsung di Athena. Tim asal Spanyol ini akhirnya unggul setelah masa tambahan waktu berakhir, menandai momen penting dalam perjalanan mereka di kompetisi internasional. Kemenangan ini menjadi bukti ketahanan mental dan kualitas individu para pemain kunci yang mampu mengubah jalannya pertandingan di menit-menit krusial.

Strategi Mourinho dan Formasi Awal Real Madrid

Denzel Dumfries masuk sebagai pemain starting XI dalam laga ini, sebuah keputusan taktis yang diambil oleh pelatih Jose Mourinho. Dalam formasi awal tersebut, Mourinho memilih untuk tidak memasukkan Arda Güler ke dalam skuad utama. Keputusan ini diambil dengan tujuan mengistirahatkan pemain andalan asal Turki agar kondisi fisiknya tetap optimal untuk laga-laga berikutnya. Sebagai gantinya, Mourinho menurunkan kombinasi serangan yang melibatkan Yan Diomandé dan Vinícius Júnior secara bersamaan sejak peluit awal berbunyi.

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Kemunduran Awal AEK Athena Lewat Koïta dan Jovic

AEK Athena memulai pertandingan dengan agresivitas tinggi dan langsung memimpin lebih dulu sebelum laga berjalan selama 15 menit. Luka Jovic, mantan penyerang Real Madrid yang kini membela tim tuan rumah, berperan vital dalam aksi pembuka ini. Ia memberikan operan akurat kepada Aboubakary Koïta yang kemudian melakukan lari menusuk dari tepi kotak penalti. Koïta melewati Marc Cucurella dengan lincah dan mengejutkan kiper Thibaut Courtois dengan tembakan tajam ke tiang dekat, membuat skor menjadi 1-0 untuk AEK Athena.

Gol Bellingham dan Kesulitan Real Madrid Bertahan

Real Madrid merespons tekanan awal melalui Jude Bellingham yang menyambar umpan silang dari Vinícius menggunakan kakinya. Namun, wasih mengindikasikan bahwa Bellingham berada dalam posisi offside tipis, sehingga gol tersebut tidak dicatat. Lima menit kemudian, Bellingham berhasil mencoretkan gol sah lewat sontekan tumit yang indah, menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Meskipun demikian, Real sesekali kesulitan menghadapi para pemain Yunani yang tampil penuh semangat dan bertahan dengan sangat disiplin.

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Momentum Balik Dumfries dan Mbappé Menyamakan Skor

Skor 1-2 tampak tak terelakkan ketika Kylian Mbappé menemukan Cucurella yang bebas tanpa kawalan. Tembakan Cucurella dengan kaki lemahnya justru mengenai Lazaros Rota yang meluncur untuk melakukan tekel, menyelamatkan AEK Athena dari kehancuran lebih lanjut. Tak lama kemudian, Mbappé mencoba sendiri namun tembakannya meleset tipis. Real Madrid tampak tinggal menunggu waktu untuk unggul, tetapi yang terjadi justru sebaliknya saat Stavro Pilo menerima umpan Koïta dan melepaskan tembakan yang masuk melewati bawah tubuh Courtois.

Keputusan Final Valverde di Masa Tambahan Waktu

Denzel Dumfries, yang sebelumnya bermain kurang baik, menjadi pemicu kebangkitan Real Madrid lewat umpan silangnya yang akurat. Pemain timnas Belanda itu memberi umpan kepada Mbappé, yang langsung menunjuk ke arah bek kanan tersebut setelah mencetak gol. Dengan skor 2-2, Real tampak kehabisan waktu untuk merebut kemenangan. Namun, Federico Valverde memiliki pendapat lain dan melepaskan tembakan keras khasnya yang melesat indah ke sudut atas gawang pada masa tambahan waktu.