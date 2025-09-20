Real Madrid Kokoh di Puncak: Rangkuman Jornada 5 La Liga Spanyol 2025/2026

Real Madrid melanjutkan performa gemilang mereka di La Liga musim 2025/2026 dengan meraih kemenangan penting di Jornada 5. Sementara itu, Villarreal, Sevilla, dan Valencia juga berhasil mengamankan poin penting, memperketat persaingan di papan atas klasemen.

Jornada kelima La Liga Spanyol musim 2025/2026 telah usai digelar, menyajikan rangkaian pertandingan menarik yang berlangsung mulai Sabtu malam (20/9/2025) hingga dini hari Minggu (21/9/2025) waktu Indonesia Barat. Sorotan utama tertuju pada penampilan gemilang Real Madrid yang berhasil mempertahankan performa sempurna mereka sejak awal musim.

Sementara itu, beberapa klub lain juga menunjukkan performa yang tak kalah menarik, dengan beberapa pertandingan berlangsung sengit dan menghasilkan skor yang ketat. Hasil-hasil pertandingan ini semakin memperjelas peta persaingan di papan atas klasemen, sekaligus memberikan gambaran awal mengenai potensi kejutan di sepanjang musim. Kemenangan Real Madrid menjadi berita utama dalam rangkaian jornada kelima ini. Los Blancos berhasil menaklukkan Espanyol dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang digelar di kandang mereka. Eder Militao membuka keunggulan Madrid pada menit ke-22, sementara Kylian Mbappe menambah keunggulan pada menit ke-47, memastikan kemenangan dan mengamankan tiga poin penting. Kemenangan ini tidak hanya mempertahankan rekor sempurna Madrid di musim ini, tetapi juga membawa mereka kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 15 poin dari lima pertandingan. Selain itu, catatan clean sheet ketiga Madrid di kompetisi domestik juga menjadi bukti solidnya lini pertahanan mereka. Performa impresif ini tentu saja menjadi modal berharga bagi Madrid dalam menghadapi tantangan-tantangan berikutnya di La Liga. Selain Real Madrid, beberapa tim lain juga berhasil meraih kemenangan penting dalam jornada kelima ini. Villarreal berhasil mengamankan tiga poin saat menjamu Osasuna. Sempat tertinggal lebih dulu akibat gol penalti Ante Budimir, Villarreal bangkit dan membalikkan keadaan melalui gol dari Georges Mikautadze dan Pape Gueye. Kemenangan ini menunjukkan semangat juang tinggi dan kemampuan adaptasi Villarreal dalam menghadapi tekanan. Sevilla juga meraih kemenangan tipis 2-1 saat bertandang ke markas Alaves. Meskipun sempat kebobolan lebih dulu, Sevilla berhasil membalikkan keadaan dengan gol dari Alexis Sanchez yang menjadi penentu kemenangan. Sementara itu, Valencia menutup rangkaian laga dengan kemenangan 2-0 atas Athletic Bilbao. Gol-gol dari Baptiste Santamaria dan Hugo Duro di menit-menit akhir pertandingan memastikan tiga poin bagi Valencia di Estadio Mestalla. Kemenangan-kemenangan ini memberikan dampak signifikan terhadap posisi masing-masing tim di klasemen sementara La Liga. Jadwal pertandingan jornada kelima juga menghadirkan beberapa laga menarik lainnya. Real Betis berhasil mengalahkan Real Sociedad dengan skor 3-1, sementara Girona harus mengakui keunggulan Levante dengan skor 0-4. Pertandingan antara Rayo Vallecano melawan Celta, Mallorca melawan Atletico Madrid, dan Elche melawan Real Oviedo juga menjadi perhatian para penggemar sepak bola. Puncak jornada kelima akan ditutup dengan laga big match antara Barcelona melawan Getafe pada Senin, 22 September 2025. Pertandingan ini sangat dinantikan karena akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim dalam upaya mereka untuk meraih poin penuh dan memperbaiki posisi di klasemen. Persaingan ketat di La Liga musim ini semakin terasa dengan adanya hasil-hasil pertandingan yang beragam. Setiap tim berusaha menunjukkan performa terbaiknya untuk meraih kemenangan dan mengamankan posisi mereka di papan atas klasemen. Dengan masih banyaknya pertandingan yang akan dimainkan, persaingan ini diyakini akan semakin seru dan penuh kejutan. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentunya akan terus mengikuti perkembangan La Liga dengan antusiasme tinggi





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

La Liga Real Madrid Espanyol Villarreal Sevilla Valencia

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Jadwal Liga Spanyol: Real Madrid vs Espanyol, Barca vs GetafeLiga Spanyol akan memasuki pertandingan pekan kelimanya pada pekan ini, dengan menyajikan dua laga menarik yang melibatkan empat tim di empat besar klasemen ...

Baca lebih lajut »

Jadwal Lengkap Pekan Kelima Liga Spanyol 2025/2026: Real Madrid vs Espanyol, Barcelona vs GetafeLiga Spanyol 2025/2026 memasuki pekan kelima dengan sejumlah pertandingan menarik. Persaingan di papan atas klasemen dipastikan semakin ketat.

Baca lebih lajut »

Jadwal Pekan Kelima La Liga 2025/2026: Real Madrid Hadapi Espanyol, Barcelona Tantang GetafeKompetisi La Liga Spanyol musim 2025/2026 memasuki pekan kelima. Sejumlah laga penting akan tersaji dan berpotensi mengubah posisi di klasemen.

Baca lebih lajut »

Prediksi Skor Real Madrid vs Espanyol di Liga Spanyol: Susunan Pemain dan Rekor Head to HeadDuel Real Madrid vs Espanyol ini akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu (20/9/2025) mulai pukul 21.15 WIB.

Baca lebih lajut »

Link Live Streaming Real Madrid vs Espanyol di La Liga, Kick-off Jam 21.15 WIBLink live streaming Real Madrid vs Espanyol di La Liga malam ini. Simak juga jadwal, prediksi skor, dan kondisi terkini kedua tim.

Baca lebih lajut »

La Liga Ungkap Batas Gaji Terbaru: Kontras Finansial Antara Barcelona dan Real MadridLa Liga merilis data batas gaji terbaru untuk klub-klubnya, mengungkap perbedaan signifikan antara Barcelona dan Real Madrid. Artikel ini mengulas fluktuasi finansial Barcelona, konsistensi peningkatan gaji Real Madrid, dan implikasi perbedaan ini terhadap strategi transfer dan persaingan di La Liga.

Baca lebih lajut »