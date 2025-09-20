Real Madrid Kokoh di Puncak Klasemen Usai Kalahkan Espanyol 2-0

Real Madrid melanjutkan dominasinya di Liga Spanyol dengan mengalahkan Espanyol 2-0 pada pekan kelima. Gol dari Eder Militao dan Kylian Mbappe memastikan kemenangan untuk Los Blancos.

Pemain belakang Real Madrid , Eder Militao , merayakan golnya bersama penyerang Kylian Mbappe dalam pertandingan pekan kelima Liga Spanyol melawan Espanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu (20/9/2025) waktu setempat. (realmadrid.

com) Jakarta (ANTARA) - Real Madrid menunjukkan dominasi mereka dengan tetap kokoh di puncak klasemen setelah berhasil mengalahkan Espanyol dengan skor 2-0 pada pekan kelima Liga Spanyol yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu waktu setempat. Kemenangan ini menjadi bukti kekuatan dan konsistensi skuad asuhan Xabi Alonso dalam mengarungi musim kompetisi. Gol-gol penentu kemenangan Real Madrid dicetak oleh Eder Militao dan Kylian Mbappe, yang menjadi sorotan utama dalam pertandingan tersebut. Kemenangan ini tidak hanya mengukuhkan posisi Real Madrid sebagai pemuncak klasemen sementara, tetapi juga memberikan semangat tambahan bagi para pemain dan penggemar setia mereka. Strategi yang diterapkan oleh Xabi Alonso terlihat sangat efektif dalam meredam permainan Espanyol dan memaksimalkan potensi serangan yang dimiliki oleh Los Blancos. Pertandingan ini menjadi bukti nyata bahwa Real Madrid terus menunjukkan perkembangan positif dan tetap menjadi tim yang patut diperhitungkan dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol musim ini.\Real Madrid memulai pertandingan dengan inisiatif menyerang sejak menit awal. Penguasaan bola yang dominan dan serangan yang terstruktur menjadi kunci sukses mereka dalam membongkar pertahanan Espanyol. Pada menit ke-22, umpan cermat dari Federico Valverde berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Eder Militao, yang berhasil mengkonversi umpan tersebut menjadi gol pembuka. Gol ini memberikan momentum positif bagi Real Madrid dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Dominasi Real Madrid terus berlanjut di babak kedua. Kylian Mbappe, yang mendapatkan umpan matang dari Vinicius Junior, berhasil menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-47. Gol ini semakin mempertegas dominasi Real Madrid dan membuat Espanyol kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka. Meskipun Espanyol berusaha untuk memberikan perlawanan, solidnya pertahanan Real Madrid berhasil meredam serangan-serangan mereka. Beberapa peluang emas yang didapatkan Real Madrid, termasuk upaya dari Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, sayangnya belum berhasil menambah keunggulan skor. Meskipun demikian, skor 2-0 tetap bertahan hingga akhir pertandingan, memastikan kemenangan penting bagi Real Madrid.\Secara statistik, Real Madrid menunjukkan performa yang sangat superior dibandingkan dengan Espanyol. Penguasaan bola mencapai 73 persen, menunjukkan dominasi dalam mengontrol jalannya pertandingan. Selain itu, Real Madrid melepaskan total 16 tendangan, dengan 5 di antaranya tepat sasaran. Statistik ini mencerminkan agresivitas serangan yang terus menerus dilakukan oleh Real Madrid sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi bukti nyata kerja keras dan kekompakan tim Real Madrid di bawah arahan Xabi Alonso. Kemenangan ini sangat penting bagi Real Madrid dalam upaya mereka mempertahankan posisi di puncak klasemen dan menjaga jarak dengan pesaing-pesaing mereka. Espanyol harus mengakui keunggulan Real Madrid dalam pertandingan ini dan akan berupaya untuk memperbaiki performa mereka di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dengan kemenangan ini, Real Madrid semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu kandidat kuat juara Liga Spanyol musim ini. Para penggemar Real Madrid tentu saja sangat gembira dengan hasil ini dan berharap tim kesayangan mereka terus menunjukkan performa terbaiknya di setiap pertandingan





Real Madrid Espanyol Liga Spanyol Eder Militao Kylian Mbappe

