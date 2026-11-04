Real Madrid Kebobolan Gol Cepat Aboubakary Koita di Markas AEK Athena

Real Madrid kebobolan gol cepat dari Aboubakary Koita dalam laga tandang melawan AEK Athena di pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa.

Real Madrid harus kebobolan gol lebih awal dalam laga tandang melawan tuan rumah AEK Athena dari Yunani pada Rabu malam, dalam pekan keempat fase liga Liga Champions Eropa. Gol pembuka tim tuan rumah tercipta hanya 12 menit setelah laga dimulai, dan dicetak oleh pemain asal Mauritania, Aboubakary Koita, yang berusia 28 tahun. Kebobolan awal ini kembali menambah catatan sulit Real Madrid saat bermain di luar kandang pada kompetisi antarklub Eropa tersebut.

Peristiwa itu bermula dari umpan Luka Jovic, mantan bintang Real Madrid, yang diterima Koita di garis kotak penalti. Koita kemudian melepaskan tembakan keras yang bersarang di pojok kiri gawang yang dikawal Thibaut Courtois.

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Detail Gol Koita ke Gawang Courtois

Aboubakary Koita mencetak gol untuk AEK Athena pada menit ke-12 setelah menerima umpan Luka Jovic di garis kotak penalti. Tembakan keras Koita tidak mampu dihalau Thibaut Courtois dan bersarang di pojok kiri gawang.

Gol tersebut membuat Real Madrid harus mengejar ketertinggalan sejak awal pertandingan. Tim asuhan dari Spanyol itu harus bekerja lebih keras untuk membalas gol cepat tuan rumah di depan pendukungnya sendiri.

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Gol ini juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan catatan sejarah turnamen. Koita tercatat sebagai pemain Mauritania yang sudah mencetak gol dalam Liga Champions Eropa, sekaligus pemain Mauritania yang tampil di turnamen tersebut.

Catatan Statistik Opta dan Stats Foot

Opta mencatat Aboubakary Koita sebagai pemain Mauritania pertama yang pernah mencetak gol sepanjang sejarah Liga Champions Eropa. Data yang sama menyebut dia merupakan pemain Mauritania kedua yang tampil di turnamen itu.

Pemain Mauritania pertama di turnamen tersebut adalah Jordan Lefort, yang bermain pada edisi 2021-2022 bersama Young Boys. Dengan demikian, Koita melanjutkan jejak Lefort sebagai wakil Mauritania di kompetisi elit Eropa.

Statistik jaringan Stats Foot asal Prancis menunjukkan gol ke gawang Real Madrid ini merupakan gol kedelapan yang bersarang dalam 3 laga tandang terakhir mereka di turnamen benua tersebut. Angka itu menunjukkan tren kebobolan yang berulang dalam laga-laga tandang Real Madrid.

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Rentetan Kebobolan Tandang Real Madrid

Real Madrid sebelumnya kebobolan 3 gol dari Roma pada pekan kedua musim ini, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 4-3 untuk tim Spanyol tersebut. Kebobolan itu menjadi salah satu catatan yang ikut membentuk sorotan atas pertahanan mereka musim ini.

Jauh sebelum itu, Real Madrid juga kebobolan 4 gol dari Bayern Munich pada leg kedua perempat final musim lalu. Mereka kalah 3-4 dalam pertandingan tersebut, sehingga catatan kebobolan di laga-laga besar Liga Champions Eropa kembali menjadi bahan evaluasi.

Dengan rangkaian data dari Opta dan Stats Foot, kebobolan dari AEK Athena menambah daftar panjang gol yang diterima Real Madrid di luar kandang. Kondisi ini membuat Real Madrid perlu menjaga konsentrasi sejak menit awal pada laga-laga tandang berikutnya di fase liga.