Real Madrid Kalahkan Valencia 3-0 dengan Gol Guler, Mbappe, Valverde

Real Madrid mengalahkan Valencia 3-0 di La Liga Spanyol dengan gol Federico Valverde, Arda Guler, dan Kylian Mbappe pada 8 November 2026.

Tim sepak bola Real Madrid berhasil meraih kemenangan telak atas Valencia CF dengan skor akhir tiga gol tanpa balas dalam pertandingan Liga Spanyol di Stadion Mestalla pada Minggu, 8 November 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini menegaskan dominasi tim tamu dalam kontrol permainan dan efisiensi serangan mereka sepanjang laga yang berlangsung padat.

Awal Dominasi Real Madrid di Paruh Pertama

Federico Valverde membuka catatan gol untuk Real Madrid di menit ke-28 setelah timnya berhasil memecah kebuntuan permainan yang awalnya berjalan sangat ketat di babak awal pertandingan. Gol tersebut memberikan kepercayaan diri tinggi bagi skuad asuhan Jose Mourinho untuk terus menekan pertahanan Valencia yang mulai kewalahan menahan gempuran serangan balik.

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Segera setelah itu, Arda Guler menggandakan keunggulan di menit ke-36 dengan mencetak gol kedua bagi Real Madrid. Duo gol ini menempatkan Valencia dalam tekanan psikologis yang berat sebelum istirahat, di mana tim tuan rumah tidak memiliki peluang nyata untuk mengubah jalannya permainan menuju babak kedua.

Peran Kunci Mbappe dan Guler di Paruh Kedua

Kylian Mbappe memperlebar jarak keunggulan menjadi tiga gol di menit ke-75 dengan menuntaskan umpan akurat dari Arda Guler. Penyerang asal Prancis ini menunjukkan kualitas individual yang tajam dalam menyelesaikan aksi serangan, sekaligus memastikan bahwa Valencia tidak memiliki harapan untuk kembali ke dalam pertarungan.

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Arda Guler menyelesaikan penampilan gemilang dengan satu gol dan satu assist, sehingga mendapatkan rating 8,9 dari FotMob dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan. Kontribusinya yang krusial dalam membangun serangan menjadi faktor penentu yang membuat lini tengah Real Madrid terlihat jauh lebih superior dibandingkan lawan mereka.

Dampak Kartu Merah Valencia dan Statistik Penguasaan Bola

Situasi menjadi semakin berat bagi Valencia empat menit sebelum akhir babak kedua ketika Jose Gaya menerima kartu merah pada menit ke-79 akibat pelanggaran keras. Kehilangan pemain penting ini memaksa Valencia bermain dengan hanya sepuluh orang dan semakin menyulitkan upaya mereka untuk memperbaiki sistem pertahanan yang sudah rapuh.

Berdasarkan data statistik dari FotMob, tim asuhan Jose Mourinho mencatatkan penguasaan bola sebesar 68 persen dengan melepaskan total 19 tembakan ke arah gawang. Sebaliknya, Valencia hanya berhasil menguasai bola 32 persen dan mencatatkan empat percobaan tembak, mencerminkan dominasi mutlak Real Madrid sepanjang laga tersebut.

Skor Akhir dan Evaluasi Performa Tim

Real Madrid tetap menguasai ritme dan tempo pertandingan hingga peluit panjang berbunyi, memastikan bahwa nilai penuh dari pertandingan ini tidak akan lepas dari genggaman mereka di klasemen sementara La Liga Spanyol. Valencia kesulitan mengembangkan permainan yang bermutu karena kekurangan pemain dan rendahnya angka penguasaan bola yang mereka capai selama enam puluh sembilan menit terakhir.

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Kombinasi strategi taktis yang matang dari pelatih dan eksekusi teknis yang presisi oleh pemain bintang seperti Valverde, Guler, dan Mbappe menjadi kunci utama di balik keberhasilan Real Madrid dalam mengamankan tiga poin penting dalam laga krusial ini di Stadion Mestalla.