Real Madrid Kalahkan AEK Athena 3-2 Lewat Gol Akhir Valverde

Real Madrid mencatatkan kemenangan dramatis 3-2 atas AEK Athena di Liga Champions berkat gol penentu Federico Valverde di menit 90+2, memperpanjang rekor sempurna tim.

Tim Real Madrid berhasil mencatatkan kemenangan dramatis dengan skor 3-2 atas tuan rumah AEK Athena dalam laga Liga Champions yang berlangsung di Agia Sophia Stadium, Rabu dini hari 5 November 2026. Pertandingan yang berlangsung sengit di Yunani ini menjadi bukti ketangguhan Los Blancos yang mampu bangkit dari keterpurukan dua kali untuk memastikan tiga poin penuh bagi klub mereka.

Mekanisme Comeback Dramatis Valverde dan Mbappe

Federico Valverde, yang juga menjabat sebagai kapten Los Blancos, tampil sebagai pahlawan utama dengan mencetak gol kemenangan pada menit 90+2. Tendangan apik sang kapten dari tepi kotak penalti meluncur tajam ke sudut atas gawang AEK Athena, mengubah skor menjadi 3-2 di detik-detik terakhir pertandingan. Kemenangan ini merupakan comeback kedua secara beruntun bagi tim asuhan Jose Mourinho di ajang kompetisi Eropa, menyaingi pencapaian sebelumnya ketika mereka mengalahkan Roma dengan skor 4-3 setelah sempat tertinggal 1-3.

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Kylian Mbappe juga memberikan kontribusi krusial dalam upaya perombakan skor. Pemain asal Prancis tersebut berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-78 setelah menyempurnakan umpan dari Denzel Dumfries. Meski sempat memiliki beberapa peluang emas lain untuk menambah angka, usaha Mbappe belum bisa menaklukkan kiper Alberto Brignoli pada kesempatan lainnya sebelum akhirnya gol Valverde menjadi pembeda.

Posisi Jude Bellingham dan Rekor Historis di Liga Champions

Jude Bellingham mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain termuda yang mencapai 60 penampilan di Liga Champions. Pada usia 23 tahun 128 hari, gelandang asal Inggris tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Iker Casillas. Pencapaian ini terjadi setelah Bellingham berhasil menggocek gawang AEK Athena pada menit ke-32, mengubah skor menjadi 1-1 setelah sebelumnya gol yang ia ciptakan pada menit ke-28 dibatalkan wasit akibat posisi offside.

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Tendangan kaki Bellingham pada menit ke-32 berasal dari jarak sekitar 12 meter dengan penyelesaian menggunakan tumit setelah menerima operan dari Marc Cucurella. Gol ini sangat penting karena mampu meredam tekanan awal AEK Athena yang sempat mengancam pertahanan Real Madrid melalui upaya pertahanan Antonio Rudiger dan Cucurella. Keakuratan eksekusi Bellingham menjadi momen转折点 yang mengubah momentum permainan ke arah menguntungkan Los Blancos.

Tekanan AEK Athena dan Peran Koita dalam Pertandingan

AEK Athena memulai pertandingan dengan agresi tinggi dan beberapa kali berhasil mengancam gawang Thibaut Courtois. Koita, yang merupakan mantan penyerang Real Madrid, berhasil membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-12. Ia menerima umpan dari rekan setimnya, Luka Jovic, yang juga merupakan eks pemain Los Blancos, sebelum mengontrol bola dan melepaskan tembakan kaki kiri yang melewati jebakan offside Rudiger dan Cucurella.

Selain Koita, Stavros Pilios juga sempat membuat Real Madrid waspada pada menit ke-75. Pilios memanfaatkan umpan dari Koita untuk melepaskan tembakan yang berhasil menyelinap di sela-sela kaki Courtois, mengembalikan keunggulan AEK Athena menjadi 2-1. Kendati demikian, pertahanan Real Madrid menunjukkan kualitas tinggi dalam merespons tekanan beruntun lawan sebelum akhirnya mampu bangkit lewat sergapan cepat di babak kedua.

Dampak Nyata Bagi Jose Mourinho dan Masa Depan Los Blancos

Kemenangan ini memperpanjang catatan sempurna Real Madrid di Liga Champions musim 2026-27. Pencapaian ini sangat krusial bagi pelatih Jose Mourinho untuk memastikan posisi tim tetap di puncak klasemen atau setidaknya kuat dalam pertarungan babak gugur. Tekanan mental yang diberikan oleh comeback beruntun ini juga berdampak pada psikologi lawan, terutama setelah insiden kartu merah yang menimpa Koita pada menit ke-90 akibat protes setelah pertandingan berakhir.

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Rekor sempurna ini menegaskan dominasi Real Madrid di kancah Eropa meskipun menghadapi tantangan sengit dari tim-tim yang bertekad tinggi seperti AEK Athena. Dengan konsistensi performa Valverde dan Mbappe, serta dukungan taktis Jose Mourinho, Los Blancos tampak siap menghadapi rintangan lebih berat di fase berikutnya. Hasil 3-2 ini bukan sekadar kemenangan biasa, tetapi sebuah pernyataan kekuatan bahwa Real Madrid sulit dikalahkan dalam laga-laga krusial.