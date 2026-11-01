Real Madrid Juara La Liga Kemenangan Telak 3-0 Atasi Racing Santander

Real Madrid menang 3-0 dari Racing Santander di La Liga. Gol dari Mbappé, Bellingham, dan Diomandé memastikan kemenangan. Courtois tampil cemerlang.

Real Madrid meraih kemenangan telak di ajang La Liga pada hari Minggu dengan skor final 3-0 atas Racing Santander. Kemenangan ini datang di bawah arahan pelatih José Mourinho dan menunjukkan dominasi tim yang luar biasa selama seluruh pertandingan berlangsung. Real Madrid kini menempati posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan koleksi 27 poin, masih tertinggal satu poin dari Atlético Madrid yang berada di posisi kedua dan tiga poin dari pemimpin klasemen FC Barcelona yang memiliki 30 poin.

Kemenangan Dominan Dengan Skuad Terkuat

Pertemuan ini menjadi perhatian khusus karena kehadiran kembali Thibaut Courtois di bawah mistar gawang Los Blancos. Kiper andalan tersebut sempat absen pada laga El Clásico pekan lalu akibat masalah sakit, namun kini sudah siap kembali mempertahankan gawang timnya. Di sisi lain, Denzel Dumfries memulai pertandingan dari bangku cadangan dan tidak pernah dipanggil untuk turun ke lapangan sepanjang sembilan puluh menit.

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Mourinho juga mengonfigurasi lini bek dengan Trent Alexander-Arnold sebagai pilihan utama di posisi bek sayap. Keputusan taktis ini diambil sementara Vinícius Júnior masih menjalani masa hukuman skorsing. Pengaturan pemain ini menunjukkan bahwa Mourinho memiliki kedalaman skuad yang baik bahkan tanpa beberapa pemain kunci utama yang sedang suspensi.

Mbappe Cetak Gol Dan Bellingham Menguasai Tengah

Real Madrid langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dan mendapatkan peluang emas sekitar sepuluh menit pertama. Peluang ini datang setelah wasit menunjuk ke titik penalti akibat pelanggaran keras oleh Matteo Prati. Kylian Mbappé mengambil tanggung jawab penuh sebagai eksekutor dan berhasil mengubahnya menjadi gol pertama. Pencapaian ini memperkuat rekornya yang konsisten mencetak minimal satu gol dalam lima pertandingan beruntun.

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Keunggulan ganda tercapai sebelum babak pertama selesai. Meski menghadapi tekanan fisik dari lawan, Mbappé memiliki visi permainan yang tajam dan berhasil mengoper bola kepada Arda Güler. Güler kemudian melihat pergerakan Jude Bellingham yang mencari ruang kosong di area pertahanan lawan. Bellingham menerima umpan dengan sempurna, mengelabui kiper Julen Agirrezabala, dan menempatkan bola di jaring lawan untuk menjadikan skor 0-2.

Diomande Tambah Skor Sebelum Istirahat

Momen paling spektakuler terjadi sekitar sepuluh menit sebelum jeda waktu istirahat. Awalnya, tendangan sudut yang dikumpulkan Real Madrid terlihat tidak menjanjikan peluang yang jelas. Namun, Yan Diomandé memiliki insting yang luar biasa. Pemain asal Pantai Gading ini membaca bola yang melambung liar tepat di luar kotak penalti.

Diomandé tidak membuang waktu untuk mengontrol bola lebih dulu. Dia langsung melepaskan tembakan keras dengan teknik yang sempurna ke sudut atas gawang Racing Santander. Tendangan tersebut masuk ke gawang dengan cepat, membuat skor menjadi 0-3 dan membuat Racing Santander kehilangan harapan sebelum masuk ke ruang ganti.

Babak Kedua Dimenangkan Tanpa Masalah

Babak kedua pertandingan berjalan dengan sangat minim peluang bagi Racing Santander untuk bangkit. Real Madrid dengan jelas mengendurkan tempo permainan dan mengontrol pertandingan dengan tenang. Racing Santander yang menempati posisi ke-16 klasemen tampak tidak memiliki kualitas fisik dan taktik yang cukup untuk menyusahkan tim tamu yang berpengalaman ini.

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Kontroversi kecil muncul sekitar dua puluh menit sebelum berakhirnya pertandingan. Wasit José Luis Munuera Montero sempat memberikan tendangan penalti kepada Racing Santander. Keputusan ini terjadi setelah bola mengenai tangan Aurélien Tchouaméni. Namun, teknologi dan analisis ulang menunjukkan fakta yang berbeda. Bola tersebut mengenai kaki Tchouaméni terlebih dahulu sebelum memantul ke lengannya, dan bukan merupakan hasil operan langsung dari Matteo Prati. Karena alasan teknis ini, wasit memutuskan untuk membatalkan keputusan awal tersebut.

Di sisa waktu pertandingan, Real Madrid masih memiliki beberapa kesempatan untuk memperbesar margin kemenangan menjadi 0-4. Namun, pertahanan Racing Santander berhasil menahan tekanan terakhir dengan baik. Racing Santander akhirnya selamat dari kebobolan gol tambahan dan membawa pulang nilai nol dalam pertandingan yang sepenuhnya didominasi oleh para juara bertahan.