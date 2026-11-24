Real Madrid bertandang ke Santiago Bernabeu menghadapi PSV Eindhoven pada 25 November 2026. Los Blancos tempati peringkat kedua dengan empat kemenangan penuh di fase grup Liga Champions.

Pertandingan sepak bola antara Real Madrid dan PSV Eindhoven dijadwalkan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026, pukul 03.00 WIB. laga krusial dalam kompetisi Liga Champions ini akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, markas kandang bagi Los Blancos. Para penggemar dapat menyaksikan siaran langsung pertandingan tersebut melalui saluran televisi SCTV serta platform digital Vidio. Langkah ini menjadi momen penting bagi kedua tim untuk memperkuat posisi mereka di tabel klasemen fase grup.

Performa Real Madrid di kandang Bernabeu

Real Madrid saat ini menempati peringkat kedua dalam klasemen sementara Liga Champions dengan mencatatkan empat kemenangan penuh dari empat pertandingan yang telah dimainkan. Tim besutan pelatih Los Blancos ini memiliki modal mental dan psikologis yang kuat karena mampu mempertahankan performa konsisten di kandang sendiri. Stadion Santiago Bernabeu menjadi benteng tak tertembus bagi lawan-lawan mereka sepanjang musim ini dalam semua jenis kompetisi resmi. Kondisi ini memberikan tekanan tambahan bagi PSV Eindhoven yang harus keluar sebagai pemenang atau setidaknya mencetak hasil imbang yang memuaskan.

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Kondisi PSV Eindhoven di posisi bawah tabel

Di sisi lain, PSV Eindhoven masih bertahan di posisi ke-24 klasemen sementara dengan mengumpulkan empat poin saja dari beberapa babak sebelumnya. Jumlah poin tersebut menjadikan klub asal Belanda ini sebagai salah satu tim dengan performa kurang memuaskan dibandingkan rekan-rekan mereka di grup. Kehadiran empat poin ini menjadi angka nol mutlak yang sangat minim dan membutuhkan perubahan strategi instan. PSV menyadari sepenuhnya bahwa mereka membutuhkan hasil positif yang konkret untuk memperbaiki peluang melaju ke babak berikutnya dalam kompetisi bergengsi Eropa ini.

Tantangan mental menghadapi kandang tanpa titik

Pertandingan ini diprediksi menjadi tantangan berat bagi skuad tamu dari Belanda. Selain harus berhadapan dengan salah satu kandidat kuat juara Liga Champions musim ini, PSV juga dipaksa bermain di kandang Real Madrid yang belum pernah kehilangan poin dalam seluruh pertandingan kompetitif musim ini. Rekam jejak pertahanan Real Madrid yang solid di rumah menjadi musuh utama yang harus dipecahkan oleh garis depan PSV. Tekanan psikologis ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan taktis para pemain asing selama 90 menit pertandingan berlangsung.

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Sejarah pertemuan di ajang kompetitif

Secara historis, pertemuan antara kedua klub ini memiliki catatan yang beragam di berbagai ajang kompetisi. Pada 4 November 1971, PSV Eindhoven berhasil mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-0 di kandang mereka. Sementara itu, pada 2 Maret 1989, kedua tim berakhir imbang dengan skor 1-1 dalam laga yang penuh drama. Catatan terkini menunjukkan bahwa Real Madrid masih unggul dalam semangat kompetitif terbaru mereka melawan tim-tim Eropa lainnya. Terakhir pada 8 November 2026, Valencia dikalahkan oleh Real Madrid dengan skor telak 0-3, menunjukkan dominasi mutlak.

Dampak langsung bagi peluang kelanjutan babak

Hasil dari pertandingan pada 25 November 2026 ini akan menjadi penentu arah nasib kedua klub di fase grup. Bagi Real Madrid, kemenangan akan semakin memastikan posisi aman mereka di puncak atau papan tengah tabel. Sebaliknya, kekalahan bagi PSV Eindhoven dapat membuat mimpi melaju ke babak gugur semakin tipis atau bahkan sirna. Setiap poin yang didapat di Santiago Bernabeu pada malam tersebut memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi manajemen kedua klub.