Real Madrid Hadapi Marseille di Pertandingan Liga Champions yang Mengasumsikan Nostalgia,

Real Madrid akan menjamu Marseille di Liga Champions 2025/2026, di mana fans berharap aksi seperti dulu ketika Cristiano Ronaldo memborong gol.

Real Madrid memulai perjalanan mereka di Liga Champions 2025/2026 dengan pertandingan klasik. Los Blancos akan menjadi tuan rumah Marseille pada matchday 1 fase grup yang akan dilangsungkan di Santiago Bernabeu, Rabu (17/9/2025) dini hari WIB. Ambisi besar langsung menyelimuti Madrid. Klub dengan koleksi 15 gelar juara Liga Champions itu kini memburu trofi ke-16 di bawah asuhan pelatih anyar, Xabi Alonso . Laga kontra Marseille menjadi langkah awal untuk menjaga tradisi kejayaan mereka di Eropa.

Pertemuan ini juga menghadirkan nuansa nostalgia. Madrid dan Marseille terakhir kali bersua pada fase grup 2009/2010, ketika Cristiano Ronaldo tampil gemilang dengan mencetak brace di kedua laga, baik di Bernabeu maupun Stade Vélodrome. Kini, publik Bernabeu menanti apakah para bintang Madrid, termasuk Kylian Mbappé, bisa kembali menghadirkan dominasi serupa. Real Madrid memiliki rekor fantastis di Liga Champions. Los Merengues telah memenangkan 199 pertandingan dan mencetak 698 gol di kompetisi ini, dan berpeluang menjadi tim pertama yang mencapai rekor 200 kemenangan dan 700 gol. Madrid juga memiliki sejarah bagus melawan Marseille. Mereka memenangkan empat pertandingan kompetisi klub UEFA sebelumnya antara kedua tim – semuanya di fase grup Liga Champions (2003/04: 4-2k, 2-1k; 2009/10: 3-0k, 3-1t). Madrid juga hanya kalah satu kali dari 17 laga kandang terakhir melawan tim Prancis (M12 S4), yakni 0-1 kontra Paris pada perempat final Piala Winners 1993/94. Kylian Mbappé di sisi lain konsisten tajam di pekan perdana Liga Champions. Ia selalu mencetak gol pada Matchday 1 dalam tiga musim terakhir. Sementara itu, Marseille punya rekor buruk di tanah Spanyol. Mereka hanya menang sekali dari delapan laga tandang kompetisi UEFA melawan klub La Liga (S2 K5). Mereka juga kesulitan menjaga konsistensi di ajang ini. Marseille kalah 18 kali dari 21 pertandingan terakhir di Liga Champions, dan sudah enam kali tumbang pada laga pembuka dari tujuh musim terakhir. Namun, Pierre-Emerick Aubameyang bisa jadi kartu truf Marseille. Striker veteran ini selalu mencetak gol dalam empat laga terakhirnya di Liga Champions melawan Madrid, saat masih memperkuat Borussia Dortmund pada musim 2016/17 dan 2017/18





