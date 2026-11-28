Real Madrid menghadapi Deportivo Alaves di Stadion Santiago Bernabeu pada 29 November 2026. Jose Mourinho memastikan timnya siap bersaing di puncak klasemen Liga Spanyol.

Real Madrid dan Deportivo Alaves akan bersatu di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, pada Minggu 29 November 2026. Pertandingan krusial Liga Spanyol ini dijadwalkan dimulai tepat pukul 03.00 dini hari WIB. Kedua tim datang ke laga ini dengan kondisi fisik dan mental yang siap menghadapi tantangan berat di kandang Los Blancos.

Real Madrid Kuasai Performa Mencetak Gol

Jose Mourinho membawa Real Madrid dalam momentum kemenangan beruntun yang mencengangkan. Timnya baru saja mengalahkan Celta Vigo dengan skor 2-1 pada pekan sebelumnya, menandai keberhasilan mempertahankan performa di liga domestik. Sebelumnya, Los Blancos juga mencatatkan kemenangan telak 5-1 atas PSV Eindhoven di ajang Liga Champions pada tengah pekan lalu di laga yang berlangsung pada Rabu 25 November 2026. Rangkaian kesuksesan ini membawa Real Madrid mencapai sepuluh kemenangan berturut-turut dengan total 31 gol yang berhasil dicetak ke gawang lawan. Performa ofensif yang masif ini menjadi senjata utama mereka dalam menjaga posisi di puncak klasemen kompetisi.

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Saat ini, Real Madrid menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan koleksi 33 poin dari 13 pertandingan yang telah dimainkan. Tim asal Madrid ini hanya terpaut tiga poin dari pucuk klasemen yang saat ini diduduki oleh pesaing ketat mereka, Barcelona. Tekanan untuk meraih poin penuh dalam laga melawan Alaves sangat besar demi mengejar ketertinggalan tersebut. Setiap poin yang diperoleh akan menjadi fondasi penting dalam strategi panjang Mourinho untuk menjuarai kompetisi ini.

Deportivo Alaves Tak Terlalu Rentan

Di sisi lain, Deportivo Alaves melaju dengan kepercayaan diri tinggi setelah tidak kalah dalam tiga laga terakhir di semua kompetisi. Kemenangan terbaru tim asuhan Quique Sanchez Flores datang saat mereka mengalahkan Deportivo La Coruna dengan skor tipis 3-1 di laga liga. Sebelumnya, Alavés juga berhasil menahan imbang 0-0 Sevilla dan mencatatkan kemenangan besar 6-1 atas Anaitasuna di babak Copa del Rey. Konsistensi ini membuktikan bahwa Alaves adalah lawan yang sulit diabaikan meskipun berstatus sebagai tim tamu di kandang lawan.

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Sejarah pertemuan langsung antara Real Madrid dan Deportivo Alaves secara signifikan menguntungkan para tuan rumah dalam musim saat ini. Los Blancos berhasil memenangi kedua pertemuan di La Liga musim lalu dengan skor yang identik, yaitu 2-1. Kemenangan tersebut pertama kali diraih di kandang Alaves pada 14 Desember 2025, dan diulang lagi di Bernabeu pada 21 April 2026. Satu-satunya kemenangan tandang terakhir Alaves atas Real Madrid tercatat jauh sebelumnya, tepatnya pada 28 November 2020, saat mereka menang 2-1 di Stadion Alfredo Di Stefano.

Mourinho Evaluasi Strategi Lawan

Jose Mourinho secara terbuka menilai bahwa Deportivo Alaves memiliki sistem permainan yang sangat jelas dan terstruktur di bawah asuhan Quique Sanchez Flores. Pelatih veteran tersebut memperingatkan bahwa laga di Bernabeu tidak akan berjalan mudah bagi pasukannya. Mourinho menekankan urgensi untuk meraih tiga poin penuh dalam persaingan sengit di papan atas klasemen Liga Spanyol. Ketegangan taktis antara kedua pelatih ini diprediksi akan menjadi kunci utama dalam menentukan alur pertandingan.

Konsentrasi penuh sekarang tertuju pada persiapan taktis untuk menghadapi tantangan yang diprediksi Mourinho akan sangat sulit. Real Madrid harus menjaga stabilitas serangan dan defensif agar kemenangan berturut-turut tidak terputus. Bagi Alavés, ini adalah momen krusial untuk membuktikan bahwa mereka mampu mengganggu ritme permainan tuan rumah. Semua mata tertuju pada laga ini sebagai penentu dinamika klasemen di babak kedua musim 2026-27.