Real Madrid considering selling players to reshape squad ahead of new season

Real Madrid is considering selling players to reshape their squad ahead of the new season, with Florentino Perez facing a tough challenge to maintain his position as president. The club is looking to strengthen their team with new signings, but they must also find ways to offload some of their current players to make room for new arrivals.

Real Madrid berpose menjelang kickoff melawan Sevilla di Ramon Sanchez Pizjuan pada lanjutan Liga Spanyol , 18 Mei 2026. Kandidat kuat pelatih anyar, kabarnya sudah meminta tambahan empat hingga enam pemain untuk mendukung proyek tim musim depan.

Saat ini, departemen olahraga klub tengah menyusun berbagai skenario penjualan pemain. Beberapa nama yang masuk daftar jual masih ingin bertahan di Santiago Bernabeu. Kebutuhan memangkas skuad berawal dari permintaan Mourinho terkait komposisi tim yang lebih sesuai dengan skema permainannya. Pelatih asal Portugal itu sudah menyerahkan daftar pemain incaran kepada manajemen.

Ia dikabarkan menginginkan maksimal empat bek dan dua gelandang baru. Real Madrid harus melepas beberapa pemain lama agar rencana perekrutan bisa berjalan. Seluruh proyek ini masih bergantung pada hasil pemilihan presiden klub. Florentino Perez lebih dulu harus mempertahankan posisinya dari tantangan Enrique Riquelme.

Jika Perez gagal menang, arah kebijakan transfer berpotensi berubah total. Departemen olahraga kini bergerak dalam situasi yang belum sepenuhnya pasti. Mereka tetap menyusun strategi keluar-masuk pemain sambil menunggu hasil pemungutan suara. Real Madrid mulai mempertimbangkan untuk melepas Eduardo Camavinga, gelandang asal Prancis, setelah performanya dinilai belum konsisten.

Dani Ceballos, gelandang asal Spanyol, sudah lama membuka peluang untuk pindah demi mendapat menit bermain lebih banyak. Selain dua gelandang tadi, Real Madrid juga menyiapkan jalan keluar untuk tiga pemain lainnya. Fran Garcia, Gonzalo Garcia, dan Franco Mastantuono kemungkinan akan dilepas dalam waktu dekat. Persaingan di posisi bek kiri, terbatasnya peluang bermain reguler, dan keinginan untuk memberikan ruang berkembang sebelum kembali ke proyek utama tim, membuat mereka masuk dalam daftar jual klub





