Real Madrid Bidik Kebangkitan saat Menjamu Alaves di Santiago Bernabeu

Real Madrid dalam misi wajib menang melawan Alaves demi menjaga asa di La Liga di tengah krisis performa dan absennya sejumlah pemain kunci.

Real Madrid menghadapi situasi yang sangat menantang dalam lanjutan kompetisi Liga Spanyol musim 2025/2026. Laga krusial melawan Alaves yang akan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu pada Rabu, 22 April 2026 pukul 02.30 WIB, menjadi tolok ukur kesiapan Los Blancos untuk bangkit dari keterpurukan.

Pasukan yang kini berada dalam sorotan tajam setelah tersingkir dari Liga Champions dan gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir ini harus memutar otak demi memperbaiki posisi mereka di papan klasemen. Ketertinggalan sembilan poin dari rival abadi, Barcelona, dengan menyisakan tujuh pertandingan, membuat impian mempertahankan gelar domestik semakin menjauh dari jangkauan. Inkonsistensi yang ditunjukkan tim belakangan ini, termasuk hasil mengecewakan saat melawan Mallorca dan Girona, telah memicu gelombang kritik dari para penggemar serta spekulasi mengenai masa depan proyek jangka panjang klub di bawah kepemimpinan pelatih Alvaro Arbeloa. Di sisi lain, Alaves tiba di Madrid dengan semangat juang yang tinggi. Di bawah komando taktis Quique Sanchez Flores, tim tamu yang sempat terpuruk di zona degradasi kini mulai menunjukkan sinyal kebangkitan yang nyata. Karakter pantang menyerah yang mereka tunjukkan saat melakukan comeback spektakuler ketika menaklukkan Celta Vigo dengan skor 4-3 menjadi bukti bahwa mereka bukan lawan yang bisa diremehkan begitu saja. Bagi Real Madrid, tantangan semakin berat mengingat daftar cedera yang masih menghantui ruang ganti mereka. Pemain kunci seperti Raul Asencio dipastikan menepi, sementara pilar utama lainnya yakni Rodrygo dan Thibaut Courtois masih harus menjalani perawatan intensif. Ketidakhadiran sosok-sosok vital ini menuntut pemain lain, seperti Aurelien Tchouameni dan Alvaro Carreras, untuk tampil sebagai pemimpin di atas lapangan serta menjaga keseimbangan taktis agar tidak kembali kecolongan oleh serangan balik cepat tim tamu yang sangat berbahaya. Manajemen Real Madrid sadar bahwa laga ini bukan sekadar mengejar tiga poin, melainkan upaya memulihkan martabat dan kepercayaan diri skuad yang sempat luntur. Para pemain diharapkan mampu memanfaatkan dukungan suporter di Santiago Bernabeu sebagai pemantik energi ekstra untuk mendominasi penguasaan bola sejak menit awal. Di sisi lain, Alaves kemungkinan besar akan menerapkan skema pertahanan rapat yang akan menguji kreativitas lini tengah Madrid dalam membongkar celah pertahanan. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung melalui layanan streaming Vidio, di mana penonton dapat memilih berbagai paket berlangganan seperti Platinum seharga Rp45.000 untuk menikmati sajian olahraga kelas dunia. Apakah Madrid mampu membuktikan kualitas mereka sebagai tim besar, atau justru Alaves yang akan memberikan kejutan lebih lanjut dalam upaya penyelamatan mereka dari zona degradasi? Jawaban atas pertanyaan ini akan tersaji dalam duel sengit yang diprediksi akan berlangsung dengan intensitas tinggi sepanjang 90 menit pertandingan





