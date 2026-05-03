Real Madrid Berburu Gelandang Baru, Liverpool Bergerak Lebih Cepat untuk Adam Wharton

Real Madrid mulai mencari pengganti gelandang setelah pensiunnya Toni Kroos. Salah satu target utama adalah Adam Wharton dari Crystal Palace, namun Liverpool tampak lebih cepat dalam perburuan pemain berusia 22 tahun itu. Klub Merseyside berusaha mengamankan kesepakatan sebelum bursa transfer musim panas 2026. Selain Wharton, Real Madrid juga mempertimbangkan Rodri dari Manchester City dan Vitinha dari PSG.

Pelatih Real Madrid , Alvaro Arbeloa, dan Kylian Mbappe terlihat di pinggir lapangan selama pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions 2025/2026 antara Bayern Munich dan Real Madrid di Munich, Jerman, pada 15 April 2026.

(AFP/Karl-Josef HILDENBRAND) Real Madrid mulai serius berburu gelandang baru untuk musim panas 2026 mendatang. Langkah ini diambil setelah mereka belum benar-benar menemukan pengganti sepadan sejak Toni Kroos pensiun pada 2024. Kebutuhan itu semakin mendesak karena potensi perubahan di lini tengah. Salah satu nama yang bisa dilepas adalah Eduardo Camavinga, sehingga ruang kosong harus segera diisi.

Di tengah situasi tersebut, beberapa nama mulai masuk dalam radar Los Blancos. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah gelandang muda Crystal Palace, Adam Wharton. Namun, upaya Real Madrid tampaknya tidak akan berjalan mulus. Klub raksasa Spanyol itu kini menghadapi ancaman serius dari Liverpool yang bergerak lebih cepat.

Penyerang Everton asal Senegal, Iliman Ndiaye, berebut bola dengan gelandang Crystal Palace asal Inggris, Adam Wharton, dalam pertandingan Premier League antara Everton dan Crystal Palace di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, Inggris barat laut, pada 5 Oktober 2025. (Darren Staples/AFP) Liverpool dilaporkan berada di posisi terdepan dalam perburuan Adam Wharton. Klub asal Merseyside itu ingin memastikan sang gelandang tetap berkarier di Premier League. Ketertarikan terhadap Wharton sebenarnya bukan hal baru bagi Real Madrid.

Pemain berusia 22 tahun itu sudah dipantau lebih dari satu tahun dan dinilai cocok dengan proyek jangka panjang klub. Sumber dekat dengan Real Madrid menyebut mereka dikabarkan telah melakukan pendekatan intens kepada perwakilan Wharton untuk membahas kesepakatan personal. Liverpool bahkan berharap bisa merampungkan kesepakatan terkait syarat pribadi sebelum bursa transfer musim panas dibuka. Jika itu tercapai, posisi mereka akan semakin kuat untuk mengamankan transfer dari Crystal Palace.

Gelandang Manchester City, Rodri, memberi salam kepada para penggemar di tribune setelah laga Piala Dunia Antarklub Grup G melawan Juventus di Orlando, Florida, Jumat, 27 Juni 2025. (AP Photo/Phelan M. Ebenhack) Meski Adam Wharton menjadi salah satu target utama, Real Madrid tidak hanya terpaku pada satu nama. Mereka juga mempertimbangkan sejumlah gelandang top lainnya. Salah satu nama yang sempat dikaitkan adalah Rodri dari Manchester City.

Selain itu, gelandang PSG Vitinha juga masuk dalam daftar pemain yang diamati oleh tim pencari bakat Los Blancos. Gelandang asal Belanda, Kees Smit, disebut sebagai salah satu prospek yang menarik perhatian mereka. Namun waktu menjadi faktor krusial bagi Real Madrid dalam menentukan pilihan. Jika terlalu lama mengambil keputusan, bukan tidak mungkin mereka akan kembali kalah cepat dari klub lain seperti Liverpool.

