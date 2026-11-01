Real Madrid 2-0 Racing Santander Bellingham & Mbappe Gemilang

Laporan performa Real Madrid vs Racing Santander, 1 November 2026. Bellingham dan Mbappe meraih nilai tertinggi, kemenangan solid untuk Los Blancos.

Real Madrid berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 2-0 atas Racing Santander dalam pertandingan La Liga yang berlangsung pada Minggu, 1 November 2026. Pertandingan yang ketat ini berakhir dengan dominasi jelas dari para pemain bintang Los Blancos di depan publik. Kemenangan ini semakin mempertajam posisi tim dalam persaingan puncak liga musim ini.

Performa Kunci Courtois Alexander-Arnold

Kiper Thibaut Courtois mendapat nilai tujuh dari para pengamat. Ia menjalani pertandingan dengan tenang dan hanya memerlukan satu penyelamatan krusial. Penyelamatan tersebut terjadi di menit ke-12 saat ia menggagalkan peluang dari Iker Luque. Ketenangannya di gawang menjadi fondasi penting bagi stabilitas pertahanan timnas Spanyol tersebut.

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Sementara itu, Trent Alexander-Arnold juga memperoleh nilai tujuh. Bek kanan ini tampil sangat aktif dalam memberikan lebar serangan dari sisi kanan lapangan. Kemampuannya menciptakan dua peluang penting untuk Arda Guler di babak pertama menjadi salah satu kontribusi strategisnya. Aktivitasnya membantu tim membangun serangan dengan lebih bervariasi.

Di lini pertahanan, Ibrahima Konate juga mendapat nilai tujuh. Penampilannya solid dalam meredam setiap serangan balik Racing Santander. Ia mampu membaca permainan dengan baik dan menutup celah-celah kosong. Kerja samanya dengan bek lainnya berjalan sangat harmonis sepanjang laga.

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Huijsen Cucurella Dominasi Lini Belakang

Dean Huijsen dan Marc Cucurella sama-sama mendapat nilai delapan dalam pertandingan ini. Huijsen tampil sangat tenang dalam mengantisipasi segala jenis serangan balik lawan. Kecepatan dan ketenangannya menjadi kunci dalam mengamankan area pertahanan belakang. Ia tidak mudah terpancing oleh provokasi lawan.

Di sisi lain, Marc Cucurella juga memberikan kontribusi besar baik dalam menyerang maupun bertahan. Ia aktif membantu serangan sekaligus menjaga sisi kiri pertahanan dengan ketat. Kemampuan transisi cepatnya dari bertahan ke menyerang menjadi senjata ampuh. Tim lawan kesulitan melewati blokade yang ia bangun bersama rekan setimnya.

Guler Bellingham Raih Nilai Sempurna

Arda Guler dan Jude Bellingham mendapatkan nilai tertinggi, yakni sembilan. Guler memberikan umpan terobosan yang matang untuk mencetak gol kedua oleh Bellingham. Ia juga berkali-kali menciptakan peluang berbahaya sebelum digantikan oleh Brahim Diaz di menit ke-67. Kreativitasnya menjadi napas utama dalam babak pertama.

Bellingham juga tampil sangat dominan di lini tengah. Selain mencetak gol penentu, ia beberapa kali mengancam gawang Racing Santander. Perannya dalam menciptakan peluang bagi Kylian Mbappe yang membentur tiang juga sangat berarti. Kehadirannya di kotak penalty menjadi momok bagi bek lawan.

Hal ini tentu membuat Jose Mourinho menghadapi dilema besar terkait rotasi pemain. Performa luar biasa Guler membuat sang pelatih kesulitan untuk mencadangkannya di pertandingan berikutnya. Kemampuan membaca ruang dan memberikan umpan kritis menjadi nilai plus yang sangat tinggi.

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Performa Serangan Mbappe Camavinga

Kylian Mbappe turut memperoleh nilai sembilan setelah membuka skor melalui tendangan penalti. Ia juga aktif menciptakan peluang dan mengacaukan pertahanan lawan. Kecepatannya dan kemampuan dribblingnya membuat bek Racing Santander kewalahan. Kontribusinya menjadi titik balik yang menentukan jalannya laga.

Dalam lini tengah, Aurelien Tchouameni dan Bernardo Silva sama-sama mendapat nilai tujuh. Tchouameni menjalankan tugasnya dengan baik dalam memutus serangan lawan. Namun, ia sempat terlibat dalam insiden penalti yang kemudian dianulir oleh VAR di menit ke-72. Konsistensinya dalam membaca permainan sangat membantu tim.

Bernardo Silva membantu Real Madrid mengendalikan penguasaan bola melalui distribusi yang sangat rapi. Ia menjadi pengendali irama permainan yang sangat efisien sebelum digantikan oleh Eduardo Camavinga di menit ke-77. Pemimpinannya dalam mengatur alur serangan sangat terasa.

Eduardo Camavinga mendapat nilai enam setelah tampil cukup solid saat masuk sebagai pemain pengganti. Ia turut menyiapkan peluang penting bagi Mbappe di babak kedua. Kedatangannya memberikan energi baru bagi lini tengah yang mulai lelah. Kontribusinya dalam menjaga struktur tim sangat dihargai.

Yan Diomande mendapat nilai delapan berkat gol spektakulernya dari luar kotak penalti. Tendangan jarak jauh tersebut menjadi salah satu gol terbaik musim ini. Brahim Diaz dan Endrick masing-masing memperoleh nilai enam setelah masuk dari bangku cadangan. Mereka berusaha memberikan pengaruh namun belum mampu mengubah skor akhir.