Reaksi Orang Tua dan Kelompok Bisnis terhadap Usulan Liburan Sekolah Lebih Awal

Seorang wanita berjalan melewati jam hitung mundur Piala Dunia 2026 di Guadalajara, Negara Bagian Jalisco, Meksiko pada 10 September 2025. Bagaimana reaksi orang tua dan kelompok bisnis terhadap usulan ini?

Menteri Pendidikan Mario Delgado mengatakan tahun ajaran akan berakhir pada 5 Juni dari yang seharusnya 15 Juli. Hal ini membuat para orang tua di seluruh negeri memiliki waktu kurang dari empat minggu untuk mengatur penjagaan anak selama libur dimulai lebih awal. Setelah menuai protes dari asosiasi orang tua dan kelompok pengusaha, Presiden Claudia Sheinbaum melunakkan pernyataan tersebut dengan menyebutnya hanya sebagai sebuah proposal.

Meksiko, bersama Amerika Serikat dan Kanada, memang dijadwalkan menjadi tuan rumah turnamen sepak bola internasional itu pada 11 Juni hingga 19 Juli. Dalam pengumuman yang disampaikan pada Kamis (7/5/2026), Delgado menjelaskan bahwa meningkatnya lalu lintas selama Piala Dunia dan perkiraan cuaca panas ekstrem menjadi alasan utama usulan mengakhiri tahun ajaran lebih awal. Ia juga mengatakan keputusan itu dibuat secara bulat bersama pemerintah di masing-masing negara bagian. Ia menambahkan bahwa tahun ajaran baru tetap akan dimulai pada 31 Agustus.

Namun sebelum itu, akan ada dua minggu kegiatan belajar tambahan untuk membantu siswa kembali beradaptasi dengan kegiatan belajar. Anak-anak saat ini masih menjalani proses evaluasi, tetapi mereka sudah diberi tahu bahwa nilai akhir akan ditentukan berdasarkan hasil yang sudah ada sejauh ini. Orang tua lainnya yang menyinggung mahalnya biaya kegiatan musim panas menuturkan, Mereka ingin kota ini kosong demi para turis, sementara kami justru bingung memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Serikat Nasional Orang Tua juga mengecam apa yang mereka sebut sebagai keputusan sepihak. Mereka menilai penggunaan Piala Dunia sebagai alasan untuk meliburkan sekolah lebih awal adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Coparmex, asosiasi pemilik bisnis di Meksiko, mengatakan perubahan mendadak itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja maupun perusahaan. Mereka meminta setiap negara bagian membuat kebijakan sendiri untuk menghadapi gelombang panas dan gangguan perjalanan, sehingga dampaknya terhadap perekonomian bisa ditekan.

Walau sebelumnya disebut sebagai keputusan bersama, pemerintah dari tiga negara bagian justru menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut. Menghadapi kritik yang terus bermunculan, Sheinbaum dalam konferensi pers hariannya pada Jumat (8/5) kembali menegaskan bahwa rencana itu masih akan dibahas lebih lanjut.

"Karena banyak warga Meksiko menyukai sepak bola dan mengikuti Piala Dunia, proposal ini diajukan agar liburan sekolah dimulai lebih awal," ungkap presiden Meksiko itu. "Tetapi hari belajar anak-anak juga harus dipertimbangkan. " "Jadi, ini masih sebatas proposal. Jadwal lengkapnya belum diputuskan dan kita akan menunggu sampai ada keputusan final.

" Ia juga menegaskan bahwa usulan tersebut berasal dari serikat guru dan para sekretaris pendidikan di masing-masing negara bagian, bukan murni inisiatif pemerintah pusat. Salah satunya awal tahun ini, di mana operasi besar terhadap kartel narkoba yang terkenal brutal menyebabkan tewasnya pemimpin kartel Jalisco New Generation (CJNG). Peristiwa itu kemudian memicu gelombang kekerasan dari anggota dan simpatisan kelompok tersebut di berbagai wilayah negara, sehingga memunculkan kekhawatiran soal keamanan.

Salah satu kota tuan rumah Piala Dunia adalah Guadalajara, ibu kota Negara Bagian Jalisco yang juga menjadi pusat terjadinya kekerasan tersebut. Meski demikian, Sheinbaum menegaskan bahwa tidak ada risiko bagi para penggemar sepak bola yang datang berkunjung. Presiden Fifa Gianni Infantino juga mengatakan dirinya merasa sangat yakin dengan situasi keamanan di Meksiko.

