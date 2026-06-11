Re.juve: Lebih Praktis untuk Mendukung Pola Makan Seimbang

Re.juve menghadirkan pilihan yang lebih praktis untuk mendukung pemenuhan asupan buah dan sayur sebagai bagian dari pola makan seimbang. BPS mencatat rata-rata konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia masih di bawah standar rekomendasi kesehatan WHO. Re.juve menawarkan jus buah dan sayur praktis untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan nutrisi harian secara rutin.

Re.juve menghadirkan pilihan yang lebih praktis untuk mendukung pemenuhan asupan buah dan sayur sebagai bagian dari pola makan seimbang . Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia masih di bawah standar rekomendasi kesehatan WHO.

Re.juve menawarkan jus buah dan sayur praktis untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan nutrisi harian secara rutin. Masih menjadi tantangan dalam pola makan masyarakat Indonesia. Data BPS menunjukkan rata-rata konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia baru mencapai sekitar 1,7 kilogram per orang per minggu, masih di bawah rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang setara dengan lebih dari 400 gram per hari atau sekitar 2,8 kilogram per minggu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran terhadap gaya hidup sehat terus meningkat, pemenuhan asupan buah dan sayur secara rutin masih perlu ditingkatkan agar tercapai pola makan yang lebih seimbang. Melihat kondisi tersebut, Re.juve menekankan pentingnya menjadikan konsumsi buah dan sayur sebagai bagian dari kebiasaan harian yang lebih mudah dan praktis, terutama di tengah gaya hidup masyarakat modern yang serba cepat.

Sebagai brand True Cold-Pressed Juice yang menggunakan buah dan sayur murni tanpa tambahan gula maupun air, Re.juve menawarkan alternatif praktis untuk membantu masyarakat melengkapi kebutuhan nutrisi harian. Dengan minum empat botol Re.juve dalam seminggu, kita sudah mengonsumsi sekitar 2,4 kilogram sayur dan buah-buahan. Jumlah ini sudah sangat mendekati rekomendasi WHO, dan tetap perlu dilengkapi dengan konsumsi buah dan sayur secara langsung dari makanan sehari-hari.

Re.juve melihat bahwa tren gaya hidup sehat kini tidak hanya soal produk, tetapi juga tentang kebiasaan yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, pendekatan wellness dihadirkan sebagai sesuatu yang lebih sederhana, mudah dijalani, dan relevan dengan aktivitas masyarakat. Transformasi ini juga diwujudkan melalui pengalaman gerai dan konsep brand yang dirancang untuk mendekatkan konsumen dengan gaya hidup sehat secara lebih alami.

Konsep ini menekankan bahwa wellness bukan sesuatu yang sulit dicapai, melainkan hasil dari pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten, termasuk dalam pemenuhan asupan buah dan sayur setiap hari. Dengan masih rendahnya konsumsi buah dan sayur di Indonesia, berbagai pendekatan edukasi dan inovasi diperlukan untuk membantu masyarakat membangun pola makan yang lebih seimbang. Re.juve menilai bahwa pemenuhan nutrisi tidak harus selalu rumit, tetapi bisa dimulai dari langkah sederhana seperti menambahkan asupan buah dan sayur dalam rutinitas harian.

Pendekatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat lebih mudah mencapai pola makan seimbang, sekaligus mendukung kualitas hidup yang lebih sehat dalam jangka panjang. Ikuti Kuisnya





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