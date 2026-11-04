RDPU RUU Perampasan Aset DPR RI Bahas Masukan Akademisi dan Mahasiswa

Komisi III DPR RI menggelar RDPU penyusunan RUU Perampasan Aset dengan mengundang akademisi hukum, ekonom UI, serta PB PII untuk masukan substansial sebelum target penetapan 15 Desember 2026.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi melanjutkan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Kegiatan ini dilaksanakan di kompleks parlemen Jakarta pada Rabu, 4 November 2026, dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan mendalam.

Proses RDPU RUU Perampasan Aset

Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang menegaskan bahwa sesi ini bersifat terbuka untuk umum. Masyarakat luas diberi kesempatan untuk menyaksikan jalannya pembahasan secara langsung sebagai bentuk transparansi proses legislatif. Tujuannya adalah menerima masukan terkait tindak pidana dan pendalaman materi undang-undang.

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Setiap Anggota Komisi III DPR RI dimungkinkan untuk merespons secara langsung terhadap setiap masukan yang disampaikan oleh para narasumber. Hal ini bertujuan memastikan bahwa setiap poin kritik atau saran dapat ditindaklanjuti dengan diskusi yang mendalam di tingkat komisi. Transparansi ini menjadi kunci dalam penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan hukum nasional.

Pemangku Kepentingan dan Narasumber Utama

Dua akademisi terkemuka dihadirkan sebagai pembicara utama untuk memberikan perspektif keilmuan yang tajam. Pertama adalah Dr Kristiawanto dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya yang fokus pada aspek yuridis perampasan aset. Kedua adalah Ekonom dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, yang membawa analisis dampak ekonomi dari kebijakan tersebut.

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Selain kalangan akademisi, organisasi mahasiswa juga dilibatkan secara aktif dalam proses ini. Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia atau PB PII diundang untuk menyampaikan pandangan mereka. Keterlibatan generasi muda dan organisasi kemasyarakatan ini memperkaya variasi sudut pandang dalam penyusunan rancangan undang-undang.

Struktur Panitia Kerja dan Target Penyelesaian

Komisi III DPR RI telah secara resmi membentuk Panitia Kerja untuk membahas RUU Perampasan Aset lebih lanjut. Panitia kerja ini diketuai oleh Habiburokhman dengan Soedeson Tandra menjabat sebagai Wakil Ketua Panja. Struktur kepemimpinan ini menjamin kelancaran koordinasi antar anggota dewan selama masa persidangan.

RUU Perampasan Aset telah disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR RI berdasarkan hasil Rapat Paripurna beberapa waktu lalu. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat lembaga legislatif untuk mempercepat penyelesaian regulasi strategis tersebut tanpa menunggu eksekutif.

Jadwal Penetapan Akhir RUU Perampasan Aset

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026. Penegasan ini disampaikan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna Ke-9 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR Jakarta pada Selasa, 6 Oktober 2026.

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Puan Maharani menyatakan insya Allah keputusan final akan ditetapkan tepat pada batas waktu yang ditentukan. Target tanggal 15 Desember 2026 menjadi tonggak penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses legislasi ini. Ketaatan pada jadwal ini mencerminkan efisiensi kerja dewan dalam menangani isu-isu krusial nasional.