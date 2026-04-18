RB Leipzig Tuntaskan Kemenangan 3-1 atas Eintracht Frankfurt, Merangsek ke Posisi Tiga Klasemen

RB Leipzig berhasil meraih kemenangan krusial dengan skor 3-1 melawan Eintracht Frankfurt dalam lanjutan Bundesliga, mengukuhkan posisi mereka di peringkat ketiga klasemen. Gol-gol kemenangan Leipzig dicetak oleh Yan Diomande, Antonio Nusa, dan Conrad Harder, sementara gol balasan Frankfurt dicetak oleh Hugo Larsson.

RB Leipzig menunjukkan performa impresif dalam pertandingan lanjutan Liga Jerman , Sabtu (18/4/2026) waktu setempat. Bertandang ke markas Eintracht Frankfurt di Stadion Deutsche Bank Park, Frankfurt, tim besutan Marco Rose ini berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 3-1. Hasil ini tidak hanya menambah tiga poin krusial bagi Leipzig, tetapi juga membawa mereka merangsek naik ke posisi ketiga klasemen sementara Bundesliga , menandakan persaingan ketat di papan atas.

Tiga gol kemenangan RB Leipzig disumbangkan oleh Yan Diomande pada menit ke-27, Antonio Nusa pada menit ke-70, dan Conrad Harder pada menit ke-81. Sementara itu, Eintracht Frankfurt hanya mampu membalas satu gol melalui Hugo Larsson di menit ke-34. Dengan kemenangan ini, RB Leipzig kini mengoleksi 59 poin dari 30 pertandingan yang telah dimainkan. Perolehan poin ini menempatkan mereka di zona Liga Champions dan berjarak 17 poin dari pemuncak klasemen, Bayern Muenchen, yang tampaknya semakin sulit terkejar. Namun, posisi ini sangat penting bagi Leipzig untuk menjaga asa lolos ke kompetisi Eropa musim depan dan mengamankan tiket Liga Champions.

Pertandingan sendiri berlangsung cukup dinamis sejak menit awal. Eintracht Frankfurt sempat memberikan ancaman pertama melalui tembakan Jonathan Burkardt yang berhasil dimentahkan dengan sigap oleh kiper RB Leipzig, Maarten Vandevoordt. Namun, Leipzig yang lebih efektif dalam memanfaatkan peluang berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-27. Yan Diomande membuka keunggulan Leipzig setelah melakukan aksi individu yang memukau, diakhiri dengan tendangan keras yang merobek jala gawang Frankfurt. Keunggulan Leipzig tidak bertahan lama. Frankfurt menunjukkan semangat juang tinggi dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-34. Hugo Larsson menjadi pahlawan bagi tim tuan rumah dengan sundulannya yang tak mampu diantisipasi oleh kiper Leipzig, menjadikan skor imbang 1-1 hingga babak pertama usai.

Permainan di babak kedua kembali didominasi oleh intensitas tinggi. Leipzig berusaha keras untuk kembali unggul dan sempat mendapatkan peluang emas melalui Christoph Baumgartner. Sayangnya, tendangan pemain Leipzig tersebut masih dapat diselamatkan oleh kiper Frankfurt, Michael Zetterer. Namun, upaya pantang menyerah Leipzig akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-70, Antonio Nusa berhasil mencetak gol kedua untuk Leipzig, kembali membawa timnya unggul. Gol ini tercipta melalui tendangan terukur yang tidak memberikan kesempatan bagi kiper Frankfurt untuk bereaksi. Keunggulan Leipzig semakin meyakinkan pada menit ke-81. Kali ini, Antonio Nusa berperan sebagai pemberi assist, mengirimkan umpan matang yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Conrad Harder. Gol ketiga ini sekaligus memantapkan kemenangan RB Leipzig atas Eintracht Frankfurt dengan skor akhir 3-1.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi RB Leipzig dalam sisa pertandingan musim ini untuk terus bersaing di papan atas Bundesliga dan mengamankan tiket ke kompetisi Eropa. Dengan raihan tiga poin penuh ini, RB Leipzig semakin memperkokoh posisinya di peringkat ketiga klasemen sementara Bundesliga. Total 59 poin dari 30 pertandingan yang telah dilakoni menjadi bukti konsistensi tim ini dalam mengarungi kompetisi domestik yang sangat ketat. Jarak 17 poin dengan Bayern Muenchen di puncak klasemen memang cukup signifikan, namun persaingan untuk memperebutkan posisi kedua dan zona Liga Champions masih terbuka lebar. Tim-tim lain yang berada di bawah Leipzig juga terus berusaha keras untuk merangsek naik, sehingga setiap pertandingan menjadi sangat krusial.

Kemenangan atas Eintracht Frankfurt ini menunjukkan kedalaman skuad dan determinasi para pemain Leipzig. Gol-gol yang dicetak oleh kombinasi pemain muda dan berpengalaman seperti Diomande, Nusa, dan Harder menjadi sinyal positif bagi masa depan klub. Formasi dan taktik yang diterapkan oleh pelatih Marco Rose terlihat efektif dalam membongkar pertahanan lawan dan meminimalkan peluang yang dimiliki tim tuan rumah. Kontribusi gol dari lini serang yang beragam ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Leipzig meraih poin penuh.

Di sisi lain, kekalahan ini tentu menjadi catatan penting bagi Eintracht Frankfurt. Mereka harus segera mengevaluasi performa tim dan mencari solusi agar dapat kembali ke jalur kemenangan. Meskipun sempat memberikan perlawanan yang sengit, terutama di babak pertama, Frankfurt gagal mempertahankan intensitas permainan mereka hingga akhir laga. Lini pertahanan mereka perlu dibenahi agar tidak mudah ditembus oleh serangan lawan.

Kemenangan ini juga menegaskan bahwa RB Leipzig adalah salah satu penantang serius dalam perburuan gelar atau setidaknya zona Liga Champions di Bundesliga. Performa mereka yang stabil di kandang maupun tandang menjadi modal kuat untuk menghadapi sisa musim ini yang diprediksi akan semakin memanas. Dukungan dari para suporter yang hadir langsung di stadion maupun yang menyaksikan dari rumah, tentu menjadi suntikan semangat tersendiri bagi para pemain RB Leipzig untuk terus berjuang meraih hasil terbaik di setiap pertandingan yang mereka jalani di sisa kompetisi Bundesliga.





