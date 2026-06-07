RB Leipzig Targetkan Fisnik Asllani, Persaingan Transfer Panas dengan Dortmund dan Barcelona

Leipzig mengincar penyerang TSG Hoffenheim, Fisnik Asllani, dengan klausul 30 juta euro. Borussia Dortmund dan Barcelona juga menunjukkan minat, menambah ketegangan di pasar transfer musim panas.

RB Leipzig kini menaruh mata pada penyerang berbakat asal Berlin, Fisnik Asllani , yang saat ini berlabuh di TSG Hoffenheim. Sumber internal klub mengonfirmasi adanya pembicaraan awal antara perwakilan Leipzig dengan agen Asllani, meski proses negosiasi masih berada pada tahap yang sangat preliminer.

Kontrak pemain muda berusia 23 tahun tersebut bersama Hoffenheim baru berakhir pada 30 Juni 2029, namun klausul pelepasan yang tertera memungkinkan klub Jerman lainnya mengambil alih kepemilikannya pada jendela transfer musim panas dengan nilai yang telah ditetapkan sebesar 30 juta euro. Meskipun angka tersebut tidak dapat dikatakan murah, sejumlah klub papan atas Eropa, termasuk Borussia Dortmund dan FC Barcelona, juga menunjukkan minat kuat terhadap pemain yang dikenal dengan kemampuan dribbling, kecepatan, serta visi bermain yang tajam.

Borussia Dortmund dikabarkan telah memantau perkembangan Asllani sejak pemindahan Ole Book ke klub kuning-hitam, menambah intensitas persaingan antara dua klub Jerman. Kedua klub ini memiliki latar belakang kebersamaan yang unik, karena Asllani dan Book pernah bermain bersama di SV Elversberg, tim yang baru saja melaju ke Bundesliga pada musim sebelumnya. Di sisi lain, Barcelona, yang kini dipimpin oleh pelatih asal Jerman Hansi Flick, juga mengirimkan delegasi untuk menjajaki kemungkinan mendatangkan penyerang berbakat tersebut.

Agen Asllani mengungkapkan bahwa kontak dengan katalan telah terjadi, namun belum ada keputusan akhir karena pertimbangan taktik dan keuangan klub. Bagi Leipzig, prospek menambah opsi di lini serang menimbulkan pertanyaan strategis. Tim yang dijuluki The Bulls saat ini sudah memiliki tiga striker utama, yakni Romulo, Conrad Harde, dan talenta muda Samba Konaté. Romulo, yang menjadi andalan pada musim lalu, mencatat 13 kontribusi gol (sembilan gol dan empat assist) dalam 30 penampilan Bundesliga, mengukuhkan posisinya sebagai pencetak gol utama.

Sementara itu, Asllani menawarkan statistik yang tak kalah mengesankan; pada kampanye 2025/26 ia tampil 33 kali, mencetak sepuluh gol dan memberikan sembilan assist, menandakan potensi bantuannya dalam menciptakan peluang. Jika Leipzig memutuskan untuk mengaktifkan klausul 30 juta euro, maka mereka akan menambah kedalaman skuad serta memberikan kompetisi sehat bagi para striker yang ada, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas serangan tim di musim depan. Namun, keputusan akhir masih menunggu hasil evaluasi internal dan konfirmasi resmi dari kedua belah pihak





GOAL_ID / 🏆 32. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RB Leipzig Fisnik Asllani Transfer Bundesliga FC Barcelona

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Joao Cancelo Prioritas Utama, Barcelona Bantah Incar Pemain JuventusBarcelona bergerak aktif di bursa transfer musim panas dengan membidik sejumlah pemain baru untuk memperkuat skuad.

Read more »

Chelsea Intip Peluang Rekrut Mike Maignan di Tengah Ketidakpastian AC MilanNama Mike Maignan kembali masuk dalam radar Chelsea menjelang dibukanya jendela transfer musim panas.

Read more »

Apakah Andy Robertson benar-benar akan lebih sering bermain untuk Tottenham daripada saat ia membela Liverpool?!: GOAL memberikan penilaian terhadap transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026GOAL memberikan penilaian terhadap semua transfer besar pada bursa transfer musim panas 2026

Read more »

Barcelona Bidik Josko Gvardiol, Man City Berharap Sang Pemain Teken Kontrak BaruBarcelona masih berupaya memperkuat sektor pertahanan pada bursa transfer musim panas.

Read more »

Bursa Transfer 2026: Transisi Robertson di Liverpool dan Prediksi Transfer Besar LainnyaArtikel ini membahas bursa transfer musim panas 2026 yang diperkirakan akan ramai dengan nilai-nilai transfer fantastis. Fokus utama adalah posisi bek kiri Liverpool dengan Andrew Robertson yang mengalami penurunan performa akibat usia, serta perjalanan transfer penggantinya Milos Kerkez yang belum sepenuhnya beradaptasi. Artikel ini juga memberikan penilaian atas kesepakatanTransfer besar sepanjang jendela transfer, mengidentifikasi pemenang dan pecundang. Thema utama adalah analisis pengaruh keputusan bursa transfer bagi klub dan pemain, dengan contoh konkret dari situasi Robertson di Liverpool.

Read more »

Newcastle United Berburu Kiper di Bursa Transfer: Ewen Jaouen dari Reims Jadi IncaranNewcastle United buru transfer kiper Prancis Ewen Jaouen. Klub perkuat lini belakang, incar Jaouen dan kiper senior musim panas ini di bursa transfer.

Read more »