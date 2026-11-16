Razky, Murama, Azzio Raih Tiga Standing Ovation Top 10 D'Academy 8

Tiga peserta D'Academy 8 meraih standing ovation penuh di babak Top 10. Melly Lee hingga Soimah memberikan apresiasi tinggi atas penampilan memukau para finalis.

Tiga peserta D'Academy 8, yaitu Razky dari Pekanbaru, Murama dari Sijunjung, dan Azzio dari Deli Serdang, berhasil mencuri perhatian dengan meraih tiga standing ovation penuh dari seluruh dewan juri selama dua penampilan berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini pertama kali terwujud saat mereka tampil di Top 10 Show Malam Pertama pada Selasa, 10 November 2026, yang diselenggarakan oleh stasiun televisi Indosiar.

Ketiganya kembali menunjukkan kualitas vokal terbaiknya pada Top 10 Result Malam Pertama di hari Jumat, 13 November 2026, dengan hasil yang serupa. Sementara kompetisi untuk ketiga nama ini terasa lebih aman, persaingan ketat justru dimulai pada Top 10 Result Malam Kedua pada Senin, 16 November 2026. Lima peserta lain harus mempertahankan posisi mereka demi lolos ke babak Top 9.

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Apresiasi Coach Melly Lee Pada Razky

Melly Lee, sang coach dari Razky Pekanbaru, mengungkapkan perasaannya yang sangat terharu melihat perkembangan muridnya tersebut. Ia mengaku bangga sekali setelah melihat Razky berhasil menyanyikan lagu "Ojo Podho Loyo" milik Soimah dan mendapatkan tepuk tangan berdiri dari semua juri. Air matanya menetes saat menyaksikan transformasi siswa bimbingannya di panggung utama.

Menurut Melly Lee, perjalanan Razky menuju momen tersebut tidak mudah. Ia menyebutkan bahwa saat gladi resik, Razky sering melakukan kesalahan dan harus mengulangi latihan hingga lima kali. Kegigihan dalam latihan tersebut akhirnya terbayar lunas dengan penampilan yang sempurna di malam pertama Top 10 Show.

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Karakter Vokal Unik Murama dan Apresiasi Soimah

Murama dari Sijunjung juga menunjukkan kualitas vokal yang tinggi dengan meraih tiga standing ovation untuk lagu "Kulepas Dengan Ikhlas" karya Lesti Kejora. Penampilannya mendapat pujian khusus dari juri senior, Soimah, yang menilai ada sesuatu yang berbeda dari gaya penyanyi ini. Soimah menyebut Murama sebagai penyanyi dangdut dengan karakter vokal yang sangat baru di industri musik Indonesia.

Soimah lebih lanjut menjelaskan bahwa Murama membawa cengkok khas rendang yang belum pernah ada sebelumnya di kancah dangdut mainstream. Apresiasi serupa juga datang dari juri tamu, Ikke Nurjanah, yang mengapresiasi Razky saat membawakan lagu "Sarmila". Ikke Nurjanah menilai Razky berhasil menghadirkan warna dan karakter tersendiri yang berbeda dari pesaing lain.

Pertandingan Ketat Lima Peserta Top 10 Result

Di malam berikutnya, giliran Danil dari Sumenep dan Clara dari Langkat yang berhasil menyapu bersih tiga standing ovation pada Kamis, 12 November 2026. Danil membawakan lagu "Lukisan Kisah" milik Soimah, sementara Clara menampilkan "Satu Satunya Permaisurimu" karya Lesti Kejora. Keduanya menunjukkan konsistensi yang luar biasa dalam menari dan menyanyi.

Pada babak Top 10 Result Malam Pertama dengan tantangan Back to My Audition, Murama, Razky, Bhita, Azzio, dan Ari harus menyanyikan lagu lama mereka. Lima peserta tersebut berhasil meraih empat standing ovation dari dewan juri yang terdiri dari Soimah, Dewi Perssik, Ivan Gunawan, serta juri tamu Ikke Nurjanah. Kemenangan ini menandai awal dari pertaruhan nasib peserta selanjutnya.

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Nasib Lima Peserta Terakhir di Top 9

Enam peserta yang sudah aman tidak termasuk dalam daftar yang harus bertarung di eliminasi berikutnya. Namun, lima peserta berikut ini, yaitu Alexa dari Ciamis, Clara dari Langkat, Sahwan dari Sampang, Danil dari Sumenep, dan Ikhwan dari Polewali Mandar, harus berjuang keras untuk bertahan. Mereka tampil di Top 10 Result Malam Kedua pada Senin, 16 November 2026.

Hanya satu peserta dari kelompok lima besar ini yang akan tersenggol dan harus meninggalkan panggung D'Academy 8. Sementara itu, sembilan peserta lainnya, termasuk ketiga peserta yang sudah aman di awal, akan melaju ke babak Top 9 untuk melanjutkan kompetisi menari dan menyanyi. Ketegangan semakin meningkat seiring dengan semakin ketatnya persaingan di putaran akhir ini.