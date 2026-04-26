Razia Daycare Besar-besaran di Yogyakarta Setelah Kasus Penganiayaan, Plus Kabar Transfer Inter Milan dan Persiapan Timnas Indonesia

Pemerintah Kota Yogyakarta akan menggelar razia besar-besaran terhadap seluruh daycare menyusul kasus penganiayaan di Little Aresha. Sementara itu, Inter Milan aktif mencari pemain baru dan Timnas Indonesia mempersiapkan diri untuk FIFA Matchday melawan Oman.

Kasus penganiayaan anak di Daycare Little Aresha, Yogyakarta , telah memicu respon cepat dari Pemerintah Kota Yogyakarta . Wali Kota Yogyakarta , Hasto Wardoyo, mengumumkan akan segera menggelar razia besar-besaran terhadap seluruh daycare yang beroperasi di wilayah tersebut.

Langkah ini diambil menyusul kegelisahan dan kekhawatiran mendalam dari para orang tua, terutama mengingat sebagian besar dari mereka adalah pekerja yang menitipkan anak-anak mereka di daycare selama jam kerja. Data seluruh daycare di Kota Yogyakarta telah terkumpul dan proses verifikasi akan dimulai pada Senin, 27 April 2026. Targetnya, dalam waktu dua hari, status seluruh daycare di Yogyakarta akan diketahui secara pasti.

Hasto Wardoyo menekankan urgensi situasi ini, menyadari bahwa orang tua membutuhkan kepastian mengenai tempat penitipan anak yang aman dan terpercaya. Lebih lanjut, ia menyatakan komitmennya untuk memastikan keadilan ditegakkan bagi korban penganiayaan dan keluarga mereka. Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk tim bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan melibatkan konsultan hukum untuk menampung dan mencatat laporan dari orang tua sebagai bahan masukan dalam proses hukum selanjutnya. Selain permasalahan daycare, dunia sepak bola Italia juga tengah hangat membicarakan potensi transfer pemain.

Inter Milan dilaporkan mengincar Mandela Keita, gelandang muda berbakat milik Parma, sebagai tambahan kekuatan di lini tengah mereka. Selain Keita, nama Julian Brandt juga masuk dalam daftar pemain yang dipertimbangkan oleh Nerazzurri untuk memperkuat skuad mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Di sisi lain, Inter Milan juga terus memantau perkembangan pemain sayap Moussa Diaby sebagai opsi untuk memperkuat lini serang mereka. Perkembangan ini menunjukkan ambisi Inter Milan untuk memperkuat skuad mereka dan bersaing di level tertinggi.

Di dunia olahraga lainnya, Proliga 2026 putri telah berakhir dengan Megawati Hangestri dari Jakarta Pertamina Enduro mempertahankan gelarnya sebagai satu-satunya pemain lokal yang berhasil menembus 10 besar daftar top skor. Pelatih Gresik Phonska mengakui keunggulan Jakarta Pertamina Enduro dan Megawati Hangestri sebagai tim terbaik di Proliga 2026. Sementara itu, persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi Oman di FIFA Matchday Juni 2026 juga mulai dilakukan. Pelatih John Herdman diprediksi akan memanggil 23 pemain, namun ada dua pemain yang dipastikan absen.

Herdman bahkan dikabarkan sudah harus mencoret dua pemain sebelum pengumuman resmi daftar pemain. Menariknya, Herdman berencana membentuk dua skuad berbeda untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026 dan Piala AFF 2026. Selain itu, perkembangan teknologi analitik dan kecerdasan buatan (AI) telah mengubah secara fundamental cara audit dilakukan, beralih dari metode sampling tradisional ke analisis data yang menyeluruh dan real-time.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung infrastruktur pendukung bagi kompleks hunian warga yang dipindahkan dari bantaran rel Stasiun Pasar Senen





