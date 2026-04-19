Rayyanza Bertemu Legenda Sepak Bola Ronaldo, Raffi Ahmad Ungkap Makna Berharga

Potret menggemaskan Rayyanza Malik Ahmad bertemu langsung dengan legenda sepak bola dunia, Ronaldo Nazário da Lima, viral di media sosial. Raffi Ahmad membagikan momen tersebut dan mengungkap makna mendalam di balik pertemuan bersejarah ini, menekankan nilai perjuangan dan kerja keras bagi generasi muda.

Momen langka dan membanggakan terjadi ketika Rayyanza Malik Ahmad, putra dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, berkesempatan bertemu langsung dengan legenda sepak bola dunia, Ronaldo Nazário da Lima. Peristiwa spesial ini dibagikan langsung oleh Raffi Ahmad melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, yang sontak menarik perhatian publik.

Video yang menampilkan Rayyanza berinteraksi dengan sang bintang sepak bola sukses menyita perhatian, terbukti dari jumlah penonton yang mencapai 9,5 juta kali dalam waktu singkat, disertai ratusan ribu tanda suka dari warganet. Kehadiran Ronaldo di Indonesia sendiri merupakan bagian dari agenda pertandingan bertajuk Clash of Legends 2026, sebuah ajang yang menghadirkan sejumlah legenda sepak bola dunia yang pernah mencatat sejarah besar di lapangan hijau. Bagi para penggemar sepak bola di Tanah Air, kedatangan sosok berjuluk The Phenomenon tersebut menjadi momen yang sangat dinantikan, sebuah kesempatan emas untuk menyaksikan langsung idola mereka beraksi dan berinteraksi. Dalam video yang dibagikan, terlihat Rayyanza dengan penuh percaya diri mendekati Ronaldo untuk meminta tanda tangan. Aksi berani anak yang akrab disapa Cipung itu pun langsung menuai pujian dari warganet. Banyak yang menilai momen tersebut bukan hanya sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah pengalaman berharga yang dapat menjadi kenangan tak terlupakan sepanjang hidupnya. Raffi Ahmad sendiri mengungkapkan rasa bahagianya karena bisa memperkenalkan putranya kepada salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia sepak bola. Ia menilai pertemuan tersebut memiliki makna lebih dari sekadar sesi foto bersama. Raffi menuliskan, "Rayyanza berani minta tanda tangan @ronaldo The Legend," yang dikutip dari akun Instagram @raffinagita1717 pada Minggu, 19 April 2026. Ia menambahkan, "Hari ini senang banget bisa kenalin Rayyanza ke salah satu legenda sepak bola dunia. Buat kami, ini bukan cuma sekadar foto atau pertemuan, tapi momen berharga untuk mengenalkan sejak kecil arti perjuangan dan kerja keras." Lebih lanjut, Raffi juga menyampaikan bahwa di balik kesuksesan seorang atlet besar seperti Ronaldo, terdapat proses panjang yang penuh disiplin dan pengorbanan. Menurutnya, pengalaman ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi anak-anak, khususnya generasi muda, untuk memahami arti kerja keras dalam meraih mimpi. "Di balik nama besar seorang legenda, ada cerita tentang disiplin, latihan tanpa henti, pengorbanan, dan semangat untuk selalu kasih yang terbaik buat bangsa dan negaranya," katanya menambahkan, menekankan nilai-nilai positif yang bisa dipetik dari kisah seorang atlet legendaris.





