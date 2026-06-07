Raymond/Nikolaus Runner-Up Indonesia Open 2026, Ganda Putra Malaysia Juara

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Raymond Indra/Nikolaus Joaquin harus puas menjadi runner-up Polytron Indonesia Open 2026 setelah dikalahkan pasangan Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dengan skor 21-13, 18-21, 10-21. Indonesia gagal meraih gelar untuk pertama kalinya sejak 2024.

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin harus mengakui keunggulan pasangan Malaysia Goh Sze Fei dan Nur Izzuddin pada partai final Polytron Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Bertanding di hadapan publik sendiri, Raymond dan Nikolaus memberikan perlawanan sengit namun akhirnya kalah dalam pertandingan tiga gim dengan skor 21-13, 18-21, 10-21. Kekalahan ini membuat mereka harus puas menjadi runner-up turnamen bergengsi tersebut. Meskipun gagal meraih gelar, pencapaian Raymond dan Nikolaus patut diacungi jempol karena berhasil menembus final setelah melewati lawan-lawan tangguh. Di babak perempat final, mereka menyingkirkan unggulan kedua asal Malaysia, Aaron Chia dan Soh Wooi Yik, dalam pertandingan yang menegangkan.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi pasangan muda Indonesia untuk terus berkembang di kancah internasional. Perjalanan Raymond dan Nikolaus di Indonesia Open 2026 dimulai sejak babak pertama. Mereka tampil percaya diri dan berhasil mengalahkan pasangan dari Jepang di babak awal dengan dua gim langsung. Kemudian di babak kedua, mereka bertemu dengan wakil Denmark dan lagi-lagi sukses menang straight game.

Pertandingan tersulit justru terjadi di perempat final melawan Aaron dan Soh. Sempat tertinggal di gim pertama, Raymond dan Nikolaus bangkit dan memenangkan dua gim berikutnya dengan skor ketat. Semifinal melawan pasangan tuan rumah lainnya juga berjalan alot, namun mereka mampu menunjukkan mental juara dan melaju ke final. Sayangnya, di final mereka berhadapan dengan Goh dan Nur yang sedang dalam performa terbaiknya.

Goh dan Nur, yang merupakan unggulan keempat, tampil agresif dan sulit ditembus. Meski kalah, penampilan Raymond dan Nikolaus mendapat pujian dari pelatih dan penggemar. Kegagalan Indonesia meraih gelar di ajang tahun ini menjadi perhatian khusus. Terakhir kali tuan rumah menjuarai Indonesia Open adalah pada edisi 2024 melalui sektor ganda putra.

Sejak saat itu, berbagai upaya pembinaan telah dilakukan, namun hasilnya belum maksimal. Turnamen Indonesia Open 2026 diikuti oleh banyak pemain top dunia, dan persaingan semakin ketat. Di sektor ganda putra, pasangan-pasangan dari Malaysia, China, Korea, dan Jepang menunjukkan dominasi. Indonesia sendiri masih memiliki beberapa pasangan muda yang potensial, seperti Raymond dan Nikolaus, serta beberapa pasangan lainnya yang perlu terus diasah kemampuannya.

Diharapkan hasil ini menjadi evaluasi bagi PBSI untuk meningkatkan prestasi di turnamen-turnamen mendatang. Para pemain juga diharapkan bisa belajar dari pengalaman berhadapan dengan lawan-lawan kuat di Istora Senayan. Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin, yang merupakan produk pembinaan PBSI, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meskipun masih muda, mereka sudah mampu bersaing di level tertinggi.

Keduanya mengaku akan terus berlatih keras untuk memperbaiki kelemahan, terutama dalam hal variasi pukulan dan strategi permainan. Dukungan dari masyarakat juga menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Ke depan, Raymond dan Nikolaus menargetkan bisa tampil lebih baik di turnamen besar seperti Kejuaraan Dunia, Asian Games, dan Olimpiade. Mereka juga berharap bisa memutus dominasi pasangan asing di Indonesia Open tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, Goh Sze Fei dan Nur Izzuddin dari Malaysia sukses mempertahankan tradisi juara mereka di tanah air Indonesia. Pasangan ini tampil konsisten sepanjang turnamen dan layak menjadi juara. Mereka mengaku senang bisa bermain di Istora Senayan yang memiliki atmosfer luar biasa. Dengan berakhirnya Polytron Indonesia Open 2026, perhatian pecinta bulutangkis Indonesia kini beralih pada turnamen berikutnya.

Banyak harapan agar prestasi Indonesia bisa bangkit kembali. Para pemain seperti Raymond dan Nikolaus diharapkan bisa menjadi tulang punggung sektor ganda putra di masa depan. Mereka butuh dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelatih, federasi, dan sponsor. Semoga perjuangan mereka di Indonesia Open 2026 menjadi awal dari prestasi gemilang yang akan datang.

Momentum ini harus dijadikan cambuk untuk bekerja lebih keras dan pantang menyerah. Selamat untuk Goh Sze Fei dan Nur Izzuddin atas gelar juara, dan semoga Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin segera meraih gelar pertamanya di panggung internasional





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