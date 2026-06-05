Raymond/Nikolaus ke Semifinal Indonesia Open 2026 Usai Kalahkan Pasangan Jepang

Pasangan ganda putra Indonesia, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin, sukses melaju ke semifinal Polytron Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dari Jepang dengan skor 16-21, 24-22, 21-18 di Istora Senayan.

Pasangan ganda putra Indonesia, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin , berhasil melaju ke babak semifinal Polytron Indonesia Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, dalam pertandingan sengit tiga gim di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.

Pertandingan yang berlangsung selama 68 menit ini menjadi saksi perjuangan keras kedua pasangan. Raymond/Nikolaus harus kehilangan gim pertama dengan skor 16-21, namun mereka bangkit dan merebut gim kedua melalui perjuangan ketat 24-22. Gim penentu menjadi puncak dramatis, di mana pasangan Indonesia mampu mengamankan kemenangan 21-18 setelah sempat tertinggal di awal gim. Kemenangan ini memastikan langkah mereka ke semifinal, sekaligus menjadi kebanggaan bagi tuan rumah.

Suasana di Istora Senayan benar-benar memanas saat Raymond/Nikolaus berhasil membalikkan keadaan. Setelah kalah di gim pertama, mereka tampil lebih agresif dan fokus di gim kedua. Kedua pemain Indonesia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengembalikan smash keras dari Hoki/Kobayashi. Pada poin-poin kritis, Raymond dan Nikolaus mampu menjaga ketenangan dan memanfaatkan kesalahan lawan.

Pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, mengaku bangga dengan performa anak asuhnya.

"Mereka bermain dengan hati dan tidak pernah menyerah. Ini adalah hasil kerja keras selama latihan," ujar Aryono usai pertandingan. Sementara itu, Nikolaus Joaquin menyebut dukungan penonton menjadi motivasi tambahan.

"Kami berterima kasih kepada suporter yang terus memberikan semangat. Ini kemenangan untuk Indonesia," katanya. Langkah Raymond/Nikolaus di Indonesia Open 2026 memang patut diacungi jempol. Sebelumnya, mereka berhasil melewati babak pertama dan kedua tanpa kesulitan berarti.

Kini, mereka akan menghadapi lawan tangguh di semifinal, yakni pasangan Malaysia, Aaron Chia dan Soh Wooi Yik. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Sabtu, 6 Juni 2026. Publik Indonesia tentu berharap Raymond/Nikolaus dapat melanjutkan tren positif dan merebut tiket ke final. Meski demikian, mereka sadar bahwa perjalanan masih panjang.

"Kami tidak ingin terbawa suasana. Fokus kami adalah bermain sebaik mungkin dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia," tegas Raymond. Pertandingan semifinal nanti diprediksi akan berlangsung ketat, mengingat kedua pasangan sama-sama memiliki kualitas dan pengalaman internasional. Namun, dengan dukungan penuh dari para penggemar, Raymond/Nikolaus optimis dapat melangkah lebih jauh





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indonesia Open 2026 Bulu Tangkis Raymond Indra Nikolaus Joaquin Ganda Putra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bungkam Pasangan Korea di Indonesia Open 2026, Jafar/Feli Sukses Balaskan Kekalahan di Kejuaraan Bulutangkis AsiaDuo Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu sukes meraih kemenangan atas ganda campuran asal Korea Selatan yakni Kim Jae-hyeon/Jang Ha-jeong, di ajang Indonesia Open 2026.

Read more »

Nonton Live Streaming Pertandingan Babak Perempat Final Indonesia Open 2026 Hari Ini, 5 Juni 2026Jadwal live streaming pertandingan babak perempat final Indonesia Open 2026 hari ini, Jumat (5/6/2026).

Read more »

Jadwal Lengkap Pertandingan Indonesia Open 2026, 2-7 Juni 2026Jadwal lengkap pertandingan Indonesia Open 2026 pada 2-7 Juni 2026.

Read more »

Hasil Lengkap Pertandingan Indonesia Open 2026Hasil lengkap pertandingan Indonesia Open 2026 pada 2-7 Juni 2026.

Read more »