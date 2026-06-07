Raymond/Joaquin Juara ke Final Indonesia Terbuka 2026 setelah Kalahkan Sabar/Reza

Pasangan ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, melaju ke final Polytron Indonesia Terbuka 2026 level Super 1000 setelah mengalahkan rakan senegara Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di semifinal. Kemenangan 21-15, 21-18 ini mengantarkan mereka untuk mempertahankan gelar melawan pasangan Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzudin pada Minggu (7/6/2026). Artikel ini mengupas taktik, kondisi lapangan, serta مperiode adaptasi yang menjadi kunci maju mereka ke final.

Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin berhasil meraih kemenangan meyakinkan di semifinal Polytron Indonesia Terbuka 2026 . Dalam pertandingan yang diadakan di Istora Gelora Bung Karno , Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), mereka mengalahkan pasangan rekan senegara Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani dengan skor 21-15, 21-18.

Kemenangan ini mengantarkan mereka ke final level Super 1000 untuk pertama kalinya, di mana mereka akan bertemu dengan Goh Sze Fei dan Nur Izzudin dari Malaysia pada Minggu (7/6/2026). Pertandingan semifinal tersebut awalnya sangat sengit meski skor akhir tidak sepenuhnya mencerminkan derasnya adu. Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani datang dengan kepercayaan diri yang pulih setelah sebelumnya mengalami kekalahan juga di Istora, dan mereka melakukan evaluasi untuk mengantisipasi permainan cepat dari Raymond/Joaquin.

Namun, kondisi lapangan yang berangin dan dukungan penonton yang padat membuat mereka terpaksa mengikuti kecepatan lawan, padahal pola stres mereka justru mengandalkan serangan balik cepat setelah menunggu pengambilan bola lawan. Pelatih mereka, Hendra Setiawan, pun memberikan saran serupa di interval gim kedua. Permainan Raymond/Joaquin justru semakin mulus dengan dukungan kondisi lapangan di tengah arena yang memungkinkan kok dan shuttle meluncur lebih cepat. Mereka sudah terbiasa dengan lapangan tersebut sejak perempat final setelah sebelumnya beradaptasi dengan sulit mengatasi variasi angin.

Di final nanti, mereka akan berhadapan dengan pasangan Malaysia yang juga sangat cepat, Goh Sze Fei dan Nur Izzudin. Raymond/Joaquin pernah mengalami kekalahan di Indonesia Masters 2026 bulan Januari melawan pasangan yang sama di final, dimana saat itu mereka baru pertama kali bermain di lapangan tengah. Sejak saat itu, mereka belajar banyak dan lebih siap dengan waktu adaptasi lebih panjang saat ini.

Meski demikian, mereka tetap berhati-hati karenaRecognizing bahwa meski semesta datang untuk mendukung "mestakung" Raymond/Joaquin melalui persiapan, pengalaman, dan momentum yang tepat, semua tetap harus diputuskan di lapangan. Kemenangan di semifinal menunjukkan they have matured and are ready to seize the opportunity in the final





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