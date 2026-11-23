Pasangan ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin menjadi unggulan utama di turnamen Syed Modi India International 2026 yang akan digelar di Lucknow pada November.

Pasangan ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin resmi ditetapkan sebagai unggulan nomor satu pada turnamen bulu tangkis Syed Modi India International 2026. Kehadiran mereka di turnamen bertingkat Super 300 ini menegaskan dominasi Indonesia dalam kancah ganda putra Asia Tenggara. Kedua atlet ini siap mewakili tanah air dengan semangat tinggi untuk merebut gelar juara di India.

Posisi Unggulan dan Jadwal Pertandingan

Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin menempati posisi unggulan pertama dalam daftar peserta yang telah diumumkan oleh organizers. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di kota Lucknow, India, pada rentang tanggal 24 hingga 29 November tahun 2026. Sebagai unggulan utama, pasangan ini akan memulai perjuangan mereka di babak 32 besar setelah menyelesaikan proses penentuan undian.

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Berdasarkan hasil undian yang sudah keluar, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin akan menghadapi pasangan asal Inggris, Oliver Butler dan Samuel Jones di putaran pertama. Pertandingan ini akan menjadi uji coba keras bagi kedua atlet Indonesia untuk menunjukkan kesiapan fisik dan strategi mereka menghadapi lawan dari Eropa yang dikenal memiliki gaya permainan agresif dan cepat.

Komposisi Lengkap Tim Indonesia

Total ada 13 wakil Indonesia yang akan bertanding dalam turnamen Super 300 tersebut, menunjukkan kedalaman sumber daya atlet di negara ini. Dari jumlah tersebut, sepuluh wakil langsung melaju ke babak utama tanpa melalui jalur kualifikasi. Sementara itu, tiga wakil lainnya harus memulai dari babak kualifikasi terlebih dahulu untuk mengamankan tiket masuk ke babak utama.

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Di samping Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin, Indonesia juga menurunkan dua pasangan ganda putra lainnya yaitu Ali Faathir Rayhan serta Devin Artha Wahyudi. Pasangan ketiga dalam kategori ganda putra adalah Yeremia Erich Yoche Yacob yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindorindo. Ketiganya akan berjuang keras untuk membawa Indonesia tetap bersinar di papan atas klasemen ganda putra.

Pada kategori tunggal putra, Indonesia mengandalkan tiga nama besar yaitu Richie Duta Richardo, Prahdiska Bagas Shujiwo, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Richie Duta Richardo dan Prahdiska Bagas Shujiwo telah langsung lolos ke babak utama. Sebaliknya, Chico Aura Dwi Wardoyo harus melewati perjuangan di babak kualifikasi untuk membuktikan kemampuannya di kancah internasional.

Kontribusi Atlet Putri dan Ganda Campuran

Kontribusi atlet putri Indonesia juga cukup signifikan dengan kehadiran tiga pemain tunggal putri yaitu Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, Thalita Ramadhani Wiryawan, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Di antara mereka, Mutiara Ayu Puspitasari harus melalui babak kualifikasi terlebih dahulu sebelum masuk ke babak utama turnamen di Lucknow.

Kategori ganda putri hanya memiliki satu wakil dari Indonesia yaitu pasangan Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwinnara Nastine. Kehadiran mereka menjadi satu-satunya harapan Indonesia untuk meraih poin di kategori ganda putri. Di sisi lain, kategori ganda campuran diisi oleh tiga pasangan andalan yaitu Rehan Naufal Kusharjanto bersama Melati Daeva Oktavianti.

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Pasangan ganda campuran lainnya adalah Jafar Hidayatullah dengan Rinjani Kwinnara Nastine serta Muhammad Nawaf Khoiriyansyah yang berpasangan dengan Indah Cahya Sari Jamil. Kehadiran banyak pasangan di kategori ganda campuran menambah variansi strategi tim Indonesia. Semua atlet ini siap memberikan performa terbaiknya di turnamen Syed Modi India International 2026.