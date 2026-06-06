Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Siap Balas Dendam di Final Indonesia Open 2026

Pasangan ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin akan menghadapi Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dari Malaysia di final Polytron Indonesia Open 2026, dengan misi balas dendam dan target gelar Super 1000 pertama.

Pasangan ganda putra Indonesia, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin , bersiap menghadapi tantangan terberat mereka di final Polytron Indonesia Open 2026 . Mereka akan berduel melawan wakil Malaysia, Goh Sze Fei dan Nur Izzuddin, pada pertandingan puncak yang dijadwalkan berlangsung Minggu 7 Juni di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.

Pertemuan ini bukan sekadar perebutan gelar juara turnamen BWF World Tour Super 1000, melainkan juga ajang pembuktian bagi Raymond dan Joaquin yang mengusung misi balas dendam. Kekalahan sebelumnya dari pasangan tersebut di Indonesia Masters 2026 pada Januari lalu dengan skor 19-21 dan 13-21 masih membekas. Namun, mereka memiliki catatan positif dengan kemenangan di Super 500 Australian Open dengan skor meyakinkan 21-15 dan 21-15. Keseimbangan rekor pertemuan ini membuat final semakin menarik dan penuh tekanan.

Raymond dan Joaquin bertekad menunjukkan perkembangan signifikan setelah mengevaluasi kekalahan sebelumnya secara mendalam. Nikolaus Joaquin mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan flashback dan evaluasi terhadap kekalahan pertama mereka. Kami ingin lebih baik dari sebelumnya, kata Joaquin usai pertandingan semifinal. Evaluasi tersebut menjadi modal penting untuk tampil maksimal di laga puncak.

Perjalanan Raymond dan Joaquin menuju final tidaklah mudah. Mereka harus melewati duel sengit melawan senior mereka sendiri, Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani, di babak semifinal yang digelar Sabtu. Pertandingan ketat berakhir dengan kemenangan 21-15 dan 21-18. Kemenangan ini membuktikan ketahanan mental mereka di bawah tekanan.

Joaquin mengakui bahwa melawan Sabar dan Reza tidak mudah, mengingat pengalaman dan kualitas lawan sebagai pasangan elite dunia. Puji Tuhan bisa menyelesaikan pertandingan. Tadi pertandingannya luar biasa bisa lawan Sabar dan Reza, ujar Joaquin. Pada set kedua, kedudukan sempat ketat di angka 16-16.

Dalam momen krusial tersebut, Joaquin berusaha meyakinkan dirinya bahwa kesempatan menembus final turnamen Super 1000 tidak datang dua kali. Puji Tuhan bisa menang, tambahnya. Mentalitas ini menjadi kunci keberhasilan mereka. Raymond juga menyoroti pentingnya kemenangan atas Sabar dan Reza sebagai ujian sebelum final.

Ia menyebut seniornya itu tetap memiliki kelas sebagai pemain dunia. Yang pasti dari Indonesia Masters sama-sama di semifinal. Sabar dan Reza punya kelas sebagai pemain dunia, kata Raymond, menunjukkan rasa hormat kepada lawan. Selain memburu gelar Super 1000 pertama, Raymond dan Joaquin datang ke final dengan bekal pencapaian lain yang membanggakan.

Mereka telah memastikan posisi 10 besar dunia pada pekan depan, sesuai target yang dicanangkan sejak awal tahun. Ini adalah bukti konsistensi performa mereka sepanjang musim. Raymond mengungkapkan bahwa target mereka kini akan ditingkatkan. Target kami untuk tahun ini top 10 dan minggu depan resmi.

Sekarang ganti lagi target tujuh atau delapan, secepatnya, kata Raymond, menunjukkan ambisi besar pasangan ini. Pencapaian ini menjadi motivasi tambahan di final. Persiapan menuju turnamen ini dilakukan dengan serius, meskipun tidak jauh berbeda dari biasanya. Raymond menyebut keduanya menambah porsi latihan agar lebih siap menghadapi pertandingan penting.

Latihan seperti biasa saja, cuma mungkin lebih banyak tambahan, lebih rutin saja, jelas Raymond. Joaquin menambahkan bahwa program latihan mereka sudah tersusun rapi dalam satu bulan terakhir. Menurutnya, kesiapan tersebut membantu mereka tampil lebih stabil hingga mampu mencapai final. Kami sudah dijadwalkan sebulan latihan dan sudah terprogram.

Apalagi Raymond, dia rajin sekali banyak tambahan, kata Joaquin. Dengan bekal persiapan matang dan semangat tinggi, Raymond dan Joaquin siap memberikan perlawanan terbaik di final Indonesia Open 2026. Mereka berharap dapat mengukir sejarah dengan meraih gelar Super 1000 pertama sekaligus membalas kekalahan sebelumnya. Pertandingan ini dipastikan akan menjadi tontonan menarik bagi pecinta bulutangkis di seluruh dunia





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Raymond Indra Nikolaus Joaquin Indonesia Open 2026 Final Bulutangkis Ganda Putra

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