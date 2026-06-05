Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Kembali ke Semifinal World Tour Super 1000

Pasangan ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, kembali menapaki semifinal turnamen World Tour Super 1000 setelah kemenangan yang diraih pada perempat final Indonesia Open 2026. Mereka berhasil mengalahkan dua pasangan top, Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang), dengan skor 16-21, 24-22, 21-18.

BOLASPORT. COM - Ganda putra Indonesia, Raymond Indra / Nikolaus Joaquin , kembali menapaki semifinal turnamen World Tour Super 1000 setelah kemenangan yang diraih pada perempat final Indonesia Open 2026 .

Dua kali penampilan di level tertinggi turnamen terbuka, dua kali pula pasangan rising star ini mencapai semifinal yang biasa dipesan para unggulan. Kali ini, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin mencapainya dengan mengalahkan dua pasangan top yaitu Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) dan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang). Hoki/Kobayashi menjadi korban terkini Raymond/Joaquin dalam laga perempat final Indonesia Open di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Setelah menghadapi tekanan besar sepanjang 1 jam lebih, Raymond/Joaquin meraih kemenangan dramatis dengan skor 16-21, 24-22, 21-18. Raymond/Joaquin tidak mendapatkan awalan yang mudah. Hoki/Kobayashi menekan sejak awal dari area depan untuk membuat mereka tertinggal 1-3. Walau tak berstatus unggulan, Hoki/Kobayashi yang berperingkat 9 dunia merupakan pasangan berbahaya dengan prestasi pernah mencapai ranking 1 dunia.

Indonesia pernah dibuat geregetan ketika Hoki/Kobayashi menjadi nemesis pasangan terbaik, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Tadinya selalu menang, Minions menjadi cuma bisa menang sekali dalam 5 pertemuan terakhir dengan Hoki/Kobayashi, yakni ketika final Indonesia Open 2021 yang dramatis. Raymond/Joaquin mencoba untuk bertahan walau beberapa kali terpancing melakukan kesalahan. Skor sama kuat terus tercipta dari 3-3 hingga 10-10.

Mereka harus berjuang keras untuk mencapai kemenangan, karena Hoki/Kobayashi tidak mau menyerah. Hoki/Kobayashi terus menekan dengan skor 11-11, 12-12, dan 13-13. Namun, Raymond/Joaquin berhasil membalikkan keadaan dan mencapai kemenangan dramatis dengan skor 16-21, 24-22, 21-18. Kemenangan ini adalah bukti bahwa pasangan ini masih memiliki kemampuan untuk mencapai level tertinggi di dunia.

Mereka akan melanjutkan perjalanan mereka ke semifinal turnamen World Tour Super 1000, dan semua orang menantikan hasilnya





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Raymond Indra Nikolaus Joaquin World Tour Super 1000 Indonesia Open 2026 Aaron Chia Soh Wooi Yik Takuro Hoki Yugo Kobayashi

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