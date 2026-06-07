Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Bidik Gelar Polytron Indonesia Open 2026 setelah Lolos ke Final

Ganda putra Indonesia, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin, sudah siap menghadapi final Polytron Indonesia Open 2026 setelah menciptakan kejutan di babak sebelumnya. Mereka akan bertemu dengan pasangan Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin yang juga dalam form prima. Berikut analisis head-to-head dan persiapan mental kedua pasangan.

Ganda putra Indonesia, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin , sudah membidik gelar juara Polytron Indonesia Open 2026 setelah melaju ke final. Pasangan ini menorehkan kejutan di babak 16 besar dengan mengalahkan unggulan kedua Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, dalam dua gim langsung 21-14, 21-14 hanya dalam 32 menit.

Di semifinal, mereka mengalahkan lawan lain untuk memastikan tempat di final, menjejaki debut mereka di babak final Super 1000 pertama. Meskipun mengakui adanya tekanan, Raymond dan Joaquin berfokus pada cara mengatasinya dan meminta dukungan masyarakat特别是 para penggemar bulutangkis untuk hadir di Istora Senayan. Di final, mereka akan bertemu dengan pasangan Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin yang memiliki catatan imbang 1-1 terhadap mereka. Goh/Izzuddin baru-baru ini memenangi pertemuan terakhir di Indonesia Masters 2026 dalam dua gim langsung.

Namun, Raymond/Joaquin menegaskan bahwa Goh/Izzuddin adalah lawan yang sangat siap setelah mereka melakukan kejutan dengan mengalahkan unggulan pertama Korea Selatan, Kim Won-ho/Seo Seung-jae, di semifinal. Raymond dan Joaquin yang sebelumnya sudah menang di Australia Open 2025 berharap dapat merebut gelar super 1000 pertama di Indonesia. Kompas.com berkomitmen memberikan berita yang jelas, terpercaya, dan berimbang, serta mengajak pembaca mendukung jurnalisme melalui kontribusi finansial yang akan digunakan untuk keberlangsungan layanan dan pengembangan konten.

Setelah lolos ke final, Raymond Indra dan Nikolaus Joaquin menyatakan fokus mereka adalah mengatasi tekanan yang ada di pertandingan puncak. Joaquin mengungkapkan bahwa meskipun tekanan tidak terhindarkan, mereka harus懂得 bagaimana caranya mengendalikannya. Ia juga meminta dukunganHadirin langsung di Istora Senayan untuk memberikan semangat kepada pasangan Indonesia. Di sisi lain, Raymond menilai bahwa lawan final, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, tidak bisa diremehkan meskipun mereka baru mengalahkan pasangan Korea Selatan.

Menurut Raymond, kemenangan Goh/Izzuddin atas unggulan pertama menunjukkan kesiapan mental dan persiapan yang matang. Kedua belah pihak memiliki rekam jejak yang relatif seimbang, dengan Goh/Izzuddin memenangi pertandingan terakhir di Indonesia Masters 2026 dengan skor 21-19, 21-13. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pertandingan final akan menjadi pertandingan sengit antara dua pasangan yang都具有 kekuatan serupa. Raymond/Joaquin telah membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan unggulan kedua di babak awal, sementara Goh/Izzuddin telah melakukan kejutan dengan menyingkirkan unggulan pertama Korea Selatan.

Kedua pasangan memiliki gaya permainan yang agresif dan konsisten di lapangan. Raymond dan Joaquin bertekad meraih gelar super 1000 pertama untuk Indonesia, yang akan menjadi milestone importantes dalam karier mereka. Mereka juga ingin membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan pasangan级别的 atas dunia. Kompas.com akan terus memberikan liputan terkini dan mendalam regarding pertandingan ini, sesuai komitmen untuk berita yang jelas, terpercaya, dan berimbang.

Artikel ini juga menguatkan komitmen Kompas.com dalam menyajikan informasi yang objektif dan akurat berbanding dengan konten promosi yang disisipkan seperti ajakan untuk menjadi anggota Membership, dan penjelasan tentang fitur Apresiasi Spesial yang merupakan bentuk dukungan finansial dari pembaca. Meskipun demikian, bagian promosi tersebut tidak mengurangi substansi berita utama tentang pertandingan bulutangkis. Keseluruhan berita fokus pada persiapan para atlet, analysis head-to-head, serta dinamika yang akan terjadi di final Polytron Indonesia Open 2026





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bulutangkis Polytron Indonesia Open 2026 Raymond Indra Nikolaus Joaquin Goh Sze Fei Nur Izzuddin Final Ganda Putra Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hasil Polytron Indonesia Open: Raymond/Joaquin Raih Tiket SemifinalRaymond Indra/Nikolaus Joaquin maju ke semifinal Polytron Indonesia Open 2026 usai melibas wakil Jepang, Takuro Hoki/Yugo Kobayashi.

Read more »

Polytron Indonesia Open, Petuah Kevin Sanjaya untuk Raymond/JoaquinKiprah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin di Polytron Indonesia Open 2026 menarik perhatian legenda ganda putra, Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Read more »

Rekap Hasil Polytron Indonesia Open: Jojo Ketat, Raymond/Joaquin DramatisIndonesia selaku tuan rumah Polytron Indonesia Open 2026 sukses meloloskan empat wakil ke semifinal. Ganda putra saling berhadapan.

Read more »

Bersinar di Polytron Indonesia Open 2026, Raymond/Joaquin Top 10 DuniaRaymond Indra/Nikolaus Joaquin melesat naik masuk Top 10 ganda putra dunia berkat prestasi menjejak semifinal Polytron Indonesia Open 2026.

Read more »