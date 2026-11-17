Musisi Inggris Raye memimpin daftar nomine Grammy Awards 2027 dengan 11 nominasi, menyamai rekor Beyoncé dan mengalahkan musisi global lainnya dalam ajang musik terbesar tahun ini.

Recording Academy secara resmi mengumumkan hasil nominasi untuk Grammy Awards ke-69 yang akan berlangsung pada tahun 2027, di mana musisi asal Inggris Raye mencatatkan sejarah luar biasa dengan meraih sebelas nominasi. Pengumuman daftar lengkap nomine dari seratus kategori tersebut dilakukan pada Senin (16/11), menandai awal dari salah satu momen paling bergengsi dalam industri musik internasional. Raye berhasil mengumpulkan jumlah nominasi terbanyak dibandingkan artis lain dalam daftar peraih penghargaan tahun ini, menegaskan posisinya sebagai salah satu nama paling dominan di kancah musik global saat ini.

Raye Memimpin Nominasi Menyamai Rekor Beyoncé

Raye memimpin puncak daftar nominasi Grammy 2027 dengan jumlah pencapaian tertinggi, sebuah prestasi yang mencatatkan dirinya dalam sejarah penghargaan musik tersebut. According to the official statement from Grammy, Raye menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh Beyoncé di Grammy Awards 2025. Beyoncé pada tahun sebelumnya juga meraih jumlah nominasi terbanyak yang pernah dicapai oleh seorang artis wanita dalam satu tahun, dan pencapaian Raye kali ini menyetarakan catatan bersejarah tersebut. Hal ini menunjukkan konsistensi tingkat tinggi dalam kualitas musik dan penerimaan industri terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh penyanyi yang juga merupakan penulis lagu asal London tersebut.

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Di antara sebelas nominasi yang diraih, Raye masuk ke dalam tiga kategori utama yang paling prestisius. Pertama, ia dinominasikan sebagai Album of the Year melalui album "This Music May Contain Hope". Kedua dan ketiga, lagu "Where Is My Husband!" berhasil meraih nominasi di kategori Record of the Year dan Song of the Year. Kombinasi nominasi di kategori album dan singel ini menunjukkan apresiasi menyeluruh dari dewan juri terhadap kemampuan Raye baik sebagai vokalis maupun kreator lagu yang mendalam.

Merespons pencapaian monumental ini, Raye langsung mengekspresikan emosi yang luar biasa kuat melalui unggahan video di media sosial pribadinya. Dalam videonya, Raye terlihat sangat terkejut dan bahagia, mengomentari pencapaiannya dengan kalimat yang mencerminkan keinginannya yang tulus untuk diakui. Ia menulis, "Apa yang sedang terjadi? 11 nominasi Grammy termasuk Album of the Year. Hati saya bahkan tidak sanggup memahami," yang menggambarkan kekaguman pribadi terhadap skala pengakuan yang ia terima dari industri musik dunia.

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Posisi Rival Dunia Rosalía dan Olivia Rodrigo

Sesudah Raye, posisi peringkat kedua dalam daftar nominasi ditempati oleh penyanyi asal Spanyol, Rosalía, yang berhasil mengumpulkan sembilan nominasi. Karya-karya Rosalía juga mendapat pengakuan luas dengan masuknya album "Lux" ke dalam kategori Album of the Year, serta lagunya yang berjudul "Berghain" yang dinominasikan di kategori Record of the Year. Kehadiran Rosalía di posisi kedua ini menegaskan dominasi artis non-Inggris dalam penghargaan bergengsi tahun ini, menunjukkan bahwa batas geografis dalam industri musik semakin memudar.

Empat musisi perempuan lainnya berbagi peringkat berikutnya dengan perolehan masing-masing tujuh nominasi, yaitu Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo, dan Phoebe Bridgers. Di antara mereka, Olivia Rodrigo turut bereaksi terhadap pencapaiannya melalui postingan di Instagram, menggambarkan pagi itu sebagai momen kejutan yang sangat menyenangkan. Setelah mendengar kabar bahwa ia mendapatkan tujuh nominasi Grammy Awards 2027, termasuk Album of the Year untuk albumnya "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", Rodrigo menyatakan kebahagiaannya secara terbuka.

Olivia Rodrigo menuliskan dalam unggahannya bahwa ia sangat mencintai album tersebut dan merasa bahwa diakui dengan cara seperti itu merupakan kehormatan terbesar dalam kariernya. Di sisi lain, penyanyi country pendatang baru Ella Langley mencatatkan sejarah unik lainnya. Menurut catatan Grammy, Ella Langley adalah orang ke-17 dalam sejarah yang berhasil mendapatkan empat nominasi di kategori utama penghargaan tersebut secara bersamaan dalam satu tahun yang sama. Ini merupakan pencapaian langka yang hanya disandang oleh segelintir artis sepanjang riwayat Grammy Awards.

Nominasi Besar Ella Langley dan Artis Lainnya

Sebagai pendatang baru yang pertama kali dinominasikan, Ella Langley membawa angin segar dengan tujuh nominasi Grammy. Selain menjadi artis ke-17 yang masuk ke dalam kelompok elit dengan empat nominasi utama sekaligus, Langley juga dinominasikan di kategori Album of the Year lewat album "Dandelion". Lagunya "Choosin' Texas" juga mendapatkan pengakuan di kategori Record of the Year dan Song of the Year. Kehadiran Langley menunjukkan variasi genre yang luas dalam nominasi tahun ini, melampaui pop dan R&B yang biasanya mendominasi daftar peraih penghargaan.

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Di posisi peringkat lebih rendah, musisi asal Inggris Olivia Dean, yang telah memenangkan kategori Best New Artist di Grammy Awards 2026, berada di posisi berikutnya dengan perolehan enam nominasi. Pencapaian ini mempertahankan momentum kebangkitan Olivia Dean di kancah musik internasional satu tahun setelah kemenangannya di kategori artis baru. Di sisi lain, dua musisi pria, Bruno Mars dan Leon Thomas, juga meraih jumlah nominasi yang sama yaitu enam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Raye memimpin, kompetisi di kategori-kategori lain tetap sangat sengit dan melibatkan nama-nama besar dari berbagai latar belakang musik.

Jadwal Pelaksanaan dan Dampak Industri Musik

Malam puncak penganugerahan Grammy Awards ke-69 dijadwalkan akan berlangsung pada Minggu (7/2) tahun 2027 di kota Los Angeles. Acara ini akan menjadi momen penentuan bagi para artis yang telah disebutkan sebelumnya, termasuk Raye, Rosalía, dan Olivia Rodrigo, untuk melihat karya mana yang akan kembali ke tangan mereka. Pengumuman nominasi ini juga memberikan sinyal kuat bagi industri musik tentang tren dan kualitas yang dihargai oleh para profesional di bidang ini pada tahun 2027.

Daftar nominasi tahun ini menyoroti kemampuan artis wanita dalam mendominasi kategori-kategori utama, dengan Raye memimpin jarak jauh. Fakta bahwa Raye, yang dikenal dengan performa live-nya yang memukau di acara seperti Jakarta International BNI Java Jazz Festival, berhasil meraih penghargaan setara dengan ikon pop Beyoncé, menunjukkan evolusi selera pendengar dan kritikus musik. Kemungkinan besar, malam di Los Angeles nanti akan menjadi pesta perayaan bagi para wanita dalam industri musik, dengan berbagai prestasi yang telah dicatatkan sepanjang tahun sebelumnya.