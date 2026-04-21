Rayakan Semangat Kartini, Prenagen Perkuat Dukungan bagi Ibu Indonesia

Prenagen memperingati Hari Kartini dengan inisiatif dukungan bagi ibu hamil melalui program joki bantuan di ruang publik dan pemenuhan nutrisi praktis.

Perayaan Hari Kartini selalu menjadi momentum istimewa untuk merayakan kekuatan perempuan Indonesia dalam berbagai perannya, termasuk keberanian mereka dalam menapaki perjalanan menjadi seorang ibu. Bukan lagi sekadar bicara soal mengalahkan rasa takut, Prenagen ingin memastikan bahwa setiap ibu merasa didampingi dan tidak merasa sendirian dalam menjalani setiap proses kehamilan hingga pascamelahirkan.

Langkah ini berangkat dari pemahaman mendalam bahwa kekuatan seorang perempuan tidak hanya lahir dari dalam dirinya sendiri, melainkan juga dari ekosistem serta dukungan sosial yang ada di sekelilingnya. Menjadi ibu adalah fase transisi yang luar biasa bagi setiap perempuan. Namun, sering kali fase ini penuh dengan tantangan, mulai dari perubahan hormon yang drastis, kelelahan fisik yang intens, hingga tekanan psikologis yang memicu rasa ragu akan kemampuan diri. Kami ingin mengajak masyarakat luas untuk tidak sekadar menjadi penonton, tapi menjadi kekuatan tambahan bagi para ibu di sekitar kita, ungkap Junita, perwakilan dari pihak penyelenggara. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Prenagen menggelar serangkaian aktivitas yang menyentuh langsung keseharian para ibu sebagai bentuk apresiasi atas mobilitas dan dedikasi mereka yang luar biasa. Salah satu inisiatif unggulan adalah menghadirkan program Joki Ibu Hamil. Langkah ini lahir dari kesadaran bahwa tantangan terbesar bagi ibu hamil sering kali muncul saat mereka berada di fasilitas umum atau ruang publik yang padat. Bukan sekadar bantuan fisik biasa, para joki ini bertugas memastikan ibu hamil mendapatkan kenyamanan maksimal dan akses prioritas yang layak di tengah padatnya mobilitas kota. Dalam aksi tersebut, Prenagen UHT turut dibagikan sebagai dukungan nutrisi lengkap, praktis, dan terukur yang dirancang khusus untuk mendukung aktivitas para ibu hebat agar tetap terjaga kesehatannya sepanjang hari. Setiap ibu yang berpartisipasi juga menerima surat penyemangat yang berisi pesan personal, ditulis khusus untuk mengingatkan mereka bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil adalah inspirasi berharga bagi banyak orang di sekitarnya. Kami percaya bahwa sosok ibu yang kuat lahir dari lingkungan yang saling merangkul dan memberikan rasa aman. Dengan semangat perjuangan Kartini, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada ibu yang harus berjuang sendirian dalam masa transisinya. Karena setiap ibu adalah perempuan hebat yang layak mendapatkan dukungan terbaik serta apresiasi dari kita semua, jelas Junita lebih lanjut. Kampanye ini tidak hanya berhenti pada pembagian nutrisi, namun juga menjadi simbol gerakan sosial untuk menciptakan ruang publik yang lebih ramah terhadap ibu hamil dan perempuan secara umum. Melalui inisiatif ini, diharapkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghargai peran ibu akan terus meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih suportif, inklusif, dan penuh kasih bagi generasi penerus bangsa yang sedang dikandung oleh para perempuan tangguh ini. Dengan semangat kebersamaan, Prenagen terus berkomitmen untuk menjadi mitra setia yang mendampingi setiap perjalanan ibu Indonesia, memastikan bahwa setiap proses menjadi ibu dijalani dengan rasa percaya diri, dukungan yang cukup, dan nutrisi yang optimal guna mencetak generasi masa depan yang berkualitas dan sehat





