Ray Rangkuti Soroti Motif Politik Penyadapan Prabowo Subianto

Direktur Eksekutif LIMA Ray Rangkuti menilai kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto didominasi nuansa politik dan perebutan kekuasaan elit.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyampaikan penilaian tegas mengenai kasus penyadapan yang melibatkan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa konteks politik terasa jauh lebih dominan dan kental dibandingkan dengan dimensi ekonomi dalam perkara tersebut.

Ray Rangkuti mengungkapkan pendapatnya kepada awak media pada Kamis (5/11). Menurut aktivis Barisan Oposisi Indonesia (BOI) ini, tujuan politik dari insiden penyadapan tersebut dinilai memiliki bobot yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tujuan-tujuan ekonomi yang mungkin dikaitkan.

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Analisis Motif Politik dan Keluarga

Pendapat Ray Rangkuti tersebut didasarkan pada dugaan adanya akomodasi terhadap kepentingan keluarga. Ia merumuskan bahwa tujuan politik yang mendasari kasus penyadapan bersifat sangat individual, berfokus pada kelompok keluarga, dan paling jauh menjangkau kepentingan kelompok tertentu saja.

Sebagai seorang pengamat politik, Ray Rangkuti juga menilai bahwa perebutan kekuasaan merupakan motif utama di balik tindakan penyadapan. Ia merasa penilaian yang mengarahkan perhatian pada jabatan Kapolri terlalu sempit dan tidak mencerminkan skala masalah yang sebenarnya.

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Keberatan Soal Fokus Kapolri

Ray Rangkuti menegaskan keyakinannya bahwa tujuan besar di balik kasus ini adalah kepentingan politik yang mengarah ke arah perebutan kekuasaan elit. Tindakan ini, menurut pengamat tersebut, dilakukan oleh kelompok, keluarga, dan entitas sejenis lainnya dalam dinamika kekuasaan Indonesia.

Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa fokus pada sosok Kapolri sebagai pihak yang dipersalahkan secara langsung dianggap sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari akar masalah politik yang lebih luas dan kompleks di kalangan elit.

Konteks Peristiwa Politik Tidak Sehat

Walau demikian, Ray Rangkuti juga menyoroti rentetan peristiwa politik yang dianggap tidak sehat sebelum kasus penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terkuak secara publik. Ia melihat adanya pola sistemik yang perlu dicermati bersama oleh masyarakat.

Di antara contoh peristiwa tersebut, ia menyebutkan terjadinya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fenomena ini dianggap sebagai bagian dari perubahan struktur kekuasaan yang memengaruhi integritas penegakan hukum di Indonesia.

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Selain itu, Ray Rangkuti menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengecewakan banyak pihak. Ia juga mencatat adanya kerja negatif dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memungkinkan lolosnya kandidat tertentu.

Kritik-kritik ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap kondisi demokrasi dan institusi demokrasi di Indonesia. Ray Rangkuti meminta agar masyarakat tidak hanya melihat permukaan kasus, tetapi juga akar politik yang mendasarinya.