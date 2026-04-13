Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menanggapi pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya mengenai inflasi pengamat. Ray menekankan bahwa Indonesia akan baik-baik saja dengan adanya inflasi pengamat, namun akan terpuruk jika pejabat pemerintah tidak kompeten dan mengabaikan aturan.

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan bahwa Indonesia pada dasarnya dalam kondisi baik-baik saja meskipun ada inflasi yang diperkirakan oleh para pengamat, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya . Ray memberikan tanggapan ini sebagai respons terhadap pernyataan Teddy mengenai fenomena inflasi yang diperkirakan oleh pengamat, yang dinilai berbicara tanpa didasarkan pada data yang kuat.

"Negara tidak akan hancur karena inflasi yang diperkirakan oleh pengamat," ujar Ray melalui layanan pesan singkat pada hari Senin, 13 April. Ray menambahkan bahwa, meskipun demikian, Indonesia akan mengalami kesulitan jika para pejabat pemerintah tidak kompeten dalam mengelola negara. "Ya, jelas, negara akan terpuruk karena para pejabatnya yang tidak becus, mengabaikan peraturan, dan bertindak arogan," tegas Ray. Menurut Ray, praktik pengabaian peraturan dan arogansi ini dapat terjadi ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan anggota militer aktif sebagai Seskab. Sebagai contoh, Ray menyoroti penempatan tentara aktif sebagai Sekretaris Kabinet. Hal ini, menurut Ray, menimbulkan masalah terkait kompetensi, pelanggaran peraturan, dan arogansi. Lebih lanjut, Ray berpendapat bahwa pemerintah seharusnya memberikan penjelasan yang jelas terkait dengan pengadaan 205 ribu unit mobil pikap dan motor trail yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah seharusnya tidak mengabaikan pertanyaan publik terkait dengan kebijakan pengadaan barang yang melibatkan dana publik dalam jumlah besar. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara menjadi sangat penting, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan. Ray menekankan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk memberikan jawaban yang tepat dan transparan terhadap berbagai pertanyaan dan isu yang muncul di masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan jawaban yang memadai hanya akan semakin memperburuk persepsi negatif publik dan berpotensi merusak stabilitas negara. Kritik Ray Rangkuti ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kompeten, taat pada peraturan, dan bertanggung jawab dalam mengelola negara. Arogansi dan pengabaian terhadap aturan dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat kemajuan bangsa. Pengamat seperti Ray Rangkuti memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan. Dalam konteks ekonomi, inflasi yang diperkirakan oleh para pengamat memang perlu diperhatikan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah meresponsnya dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan keputusan yang tepat. Kinerja pemerintah dalam menangani berbagai isu dan tantangan akan menentukan arah dan masa depan bangsa. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa anggaran negara dikelola secara transparan dan akuntabel, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik. Kepercayaan publik adalah aset berharga yang harus dijaga dan diperkuat melalui tindakan nyata dan komitmen terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kritik yang disampaikan oleh Ray Rangkuti bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya untuk mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan, menegakkan aturan, dan membangun pemerintahan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. Keberhasilan pemerintah dalam menangani berbagai tantangan akan berdampak positif pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera





jpnncom / 🏆 25. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

