Kacamata pintar Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 3 resmi diluncurkan di Indonesia dengan harga mulai Rp9 juta. Perangkat AI ini menawarkan fitur kamera dan integrasi aplikasi lengkap.

Kacamata pintar bertenaga kecerdasan buatan (AI) dari Meta kini telah resmi tersedia di pasaran Indonesia sejak awal November 2026. Produk canggih ini hadir melalui kerja sama eksklusif dengan jaringan gerai Optik Seis yang tersebar di seluruh nusantara, membuka akses bagi konsumen lokal untuk memiliki perangkat wearable technology terbaru.

Rincian Harga dan Varian Produk

Meta menghadirkan dua lini merek utama dalam peluncuran ini, yaitu Oakley dan Ray-Ban, dengan berbagai varian turuan yang disesuaikan dengan preferensi desain pengguna. Harganya dipatok mulai dari Rp9 jutaan hingga Rp11 jutaan, bergantung pada model spesifik serta fitur lensa yang dipilih oleh pembeli.

Also read Amazon dan Meta bernegosiasi untuk cabut blokir terhadap agen AI Muse

Desain Wayfarer dan Spesifikasi Fisik

CNBC Indonesia berkesempatan menguji coba unit Ray-Ban Meta Generasi 3 dengan bingkai klasik Wayfarer yang dilengkapi lensa Transisi fotokromik, yang secara otomatis berubah gelap saat terpapar sinar matahari. Saat pertama kali dibuka, produk ini hadir dengan casing pengisian daya berbahan kulit cokelat premium yang menyandang port USB-C untuk kemudahan akses energi.

Unit kacamata itu berbentuk kotak melengkung dengan gagang dan bingkai yang sedikit lebih tebal dibandingkan kacamata standar, namun tetap mempertahankan bobot yang relatif nyaman saat dipakai seharian. Spesifikasi ukurannya tercatat sangat presisi, yakni lebar bingkai 50 mm, lebar bridge 22 mm, tinggi bingkai 41 mm, dan panjang gagang 150 mm, memastikan pas untuk sebagian besar bentuk wajah.

Advertisement

Kekhawatiran Privasi dan Kontroversi

Kehadiran perangkat ini sempat memicu perdebatan global terkait isu privasi karena kemampuannya untuk mengambil foto dan merekam video secara langsung dan real-time. Kekhawatiran masyarakat muncul mengenai potensi penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan pengintaian atau perekaman tanpa izin dari subjek yang direkam.

Integrasi Meta AI dan Ekosistem Aplikasi

Untuk mengaktifkan seluruh fungsinya, pengguna wajib mengunduh aplikasi Meta AI di Google Play Store maupun Apple App Store lalu melakukan sinkronisasi lewat Bluetooth. Proses pairing mudah dilakukan dengan mengaktifkan mode pairing di aplikasi hingga lampu indikator berkedip biru, sekaligus memastikan tombol on/off di dalam kacamata sudah dalam posisi aktif.

Setelah akun Meta AI dibuat, perangkat ini terintegrasi penuh dengan berbagai aplikasi pihak ketiga populer seperti Spotify, Apple Music, WhatsApp, Instagram, Facebook, hingga manajemen panggilan telepon. Semua aktivitas ini dapat dilakukan secara hands-free, memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk menjepret foto, merekam video sudut pandang orang pertama, atau menerjemahkan teks langsung.

Kinerja Kamera dan Kapasitas Memori

Ray-Ban Meta Gen 3 didukung oleh kamera ultra-wide beresolusi 12 MP yang meski tidak sekejip kamera ponsel flagship, tetap mumpuni untuk kebutuhan konten media sosial sehari-hari. Rekaman video didukung dengan resolusi hingga 3K Ultra HD pada 30fps, dengan penyimpanan file yang andal berkat memori internal berkapasitas 32 GB.

Advertisement

Pengguna dapat menikmati beragam mode kamera kreatif seperti Hyperlapse, Slow Motion, dan Autocapture dengan cara menekan tombol fisik di sisi atas bingkai atau menggunakan perintah suara Hey Meta untuk eksekusi instan. Hasil tangkapan tersebut dapat diimpor dan diakses secara aman melalui antarmuka aplikasi Meta AI setelah sesi pengambilan selesai.