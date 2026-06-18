Raul Gonzalez Ungkap Tawaran Sir Alex Ferguson Sebelum Bergabung ke Schalke

Legenda Real Madrid, Raul Gonzalez, menceritakan momen Sir Alex Ferguson mencoba merekrutnya ke Manchester United setelah ia meninggalkan Real Madrid pada 2010. Kisah ini diungkap dalam kunjungannya ke Jakarta.

Legenda Real Madrid , Raul Gonzalez , baru-baru ini mengunjungi Jakarta untuk berbagi pengalaman bersama David Villa dalam acara yang digagas oleh manajemen sepak bola . Dalam kunjungannya, Raul mengadakan fan meeting dan coaching clinic untuk anak-anak Indonesia, serta menghadiri podcast untuk menceritakan perjalanan kariernya.

Salah satu cerita yang diungkap adalah ketertarikan manajer legendaris Manchester United, Sir Alex Ferguson, yang pernah mencoba merekrutnya setelah Raul memutuskan hengkang dari Real Madrid pada akhir musim 2009/2010. Raul Gonzalez menghabiskan 16 tahun bersama Real Madrid sebelum memutuskan pergi. Setelah pengumuman tersebut, beberapa klub Eropa menunjukkan minat, termasuk Manchester United yang langsung dihubungi oleh Sir Alex Ferguson. Raul mengaku awalnya ingin bermain di Premier League dan tertarik dengan tawaran Setan Merah.

Namun, setelah pertemuan dan diskusi lebih lanjut, kesepakatan tidak tercapai. Akhirnya, Raul memilih bergabung dengan Schalke 04 di Bundesliga, di mana ia menghabiskan dua musim dan meraih berbagai prestasi membanggakan. Dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Sport77 Official, Raul menceritakan dinamika kariernya dan momen-momen penting yang memengaruhi keputusannya. Ia juga menyoroti bagaimana tantangan di liga berbeda selalu menjadi pertimbangan utama.

Meski tidak jadi ke Manchester United, Raul tetap sukses bersama Schalke dan dikenang sebagai salah satu striker terbaik dunia. Pengalamannya ini dibagikan kepada anak-anak Indonesia sebagai inspirasi bahwa keputusan karier harus diambil dengan matang dan penuh pertimbangan. Selain itu, Raul juga membahas pentingnya dedikasi dan kerja keras dalam mencapai kesuksesan. Ia menekankan bahwa setiap pemain harus siap menghadapi kegagalan dan terus belajar dari setiap pengalaman.

Kunjungan Raul ke Indonesia tidak hanya memberikan motivasi bagi pesepakbola muda, tetapi juga mempererat hubungan antara sepak bola Indonesia dan Spanyol. Dengan adanya coaching clinic, diharapkan bakat-bakat lokal dapat berkembang dan suatu hari nanti mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Raul Gonzalez adalah legenda hidup yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Kisahnya tentang tawaran dari Sir Alex Ferguson menjadi salah satu cerita yang jarang terungkap dan menambah wawasan tentang dunia transfer pemain.

Meskipun akhirnya ia memilih jalan berbeda, perjalanan kariernya tetap menjadi contoh bagi generasi penerus. Semoga kehadirannya di Indonesia dapat memicu semangat baru dalam perkembangan sepak bola tanah air





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