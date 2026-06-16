Raul Gonzalez Mengungkapkan Ketertarikannya untuk Melatih Timnas Indonesia

Raul Gonzalez, legenda tim nasional Spanyol, mengunjungi Jakarta bersama David Villa untuk memenuhi agenda sepak bola. Semarak Piala Dunia 2026 terasa dimana-mana, dengan berbagai program tayangan di YouTube dan media sosial membahas pesta sepak bola empat tahunan itu.

Raul Gonzalez , legenda tim nasional Spanyol, mengunjungi Jakarta bersama David Villa untuk memenuhi agenda sepak bola . Semarak Piala Dunia 2026 terasa dimana-mana, dengan berbagai program tayangan di YouTube dan media sosial membahas pesta sepak bola empat tahunan itu.

Kedatangan Raul Gonzalez ke Indonesia ternyata merupakan salah satu bentuk memeriahkan Piala Dunia 2026 karena sang legenda pernah tampil dalam tiga kesempatan. Setelah pensiun sebagai pesepakbola, Raul Gonzalez didapuk sebagai pelatih Real Madrid Castilla selama enam musim sejak 2019 hingga Juni 2025. Saat melatih tim kedua Real Madrid tersebut, Raul Gonzalez berhasil mempersembahkan gelar UEFA Youth League pada musim 2019/2020 silam. Kini, Raul Gonzalez sedang tidak melatih tim manapun.

Karena itu, Pangeran Madrid tersebut mengaku terbuka dengan penawaran melatih.

"Sekarang, saya sedang terlibat dalam sepak bola. Saya sudah enam tahun menjadi pelatih tim kedua, tapi sekarang saya bebas dan saya menunggu kesempatan untuk melatih lagi," ucap Raul. Yang cukup mengejutkan adalah ketika Raul Gonzalez terang-terangan mengungkapkan ketertarikannya untuk melatih Timnas Indonesia.

"Mungkin di masa depan, dalam empat atau lima tahun, pelatih tim nasional (Indonesia), kenapa tidak? " lanjutnya. "Luis Milla adalah teman saya. Saya main sama dia di Real Madrid musim 94/95 saat saya debut di liga," kisahnya.

Kabar dari kancah sepak bola selama Selasa (16/6/2026) kemarin patut menjadi sorotan. Kabar internasional yang melibatkan Iran dan Juventus mencuri perhatian. Prancis berhasil meraih kemenangan penting dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe menjadi kunci kemenangan 3-1 atas Senegal.

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Pencinta sepak bola tentu sangat penasaran dengan bagaimana permainan Prancis dan Senegal akan berlangsung. Kita akan menunggu hasil pertandingan Prancis vs Senegal di Piala Dunia 2026 dan melihat siapa yang akan menjadi juara turnamen sepak bola terbesar di dunia





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