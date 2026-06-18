Raul Gonzalez Dip eclectic untuk Latih Tim Muda Indonesia,Estimasi Gaji dan Kabar Ronaldo di Piala Dunia 2026

Artikel ini membahas-spekulasi kontroversi Raul Gonzalez kemungkinan menjadi pelatih tim muda Indonesia setelah John Herdman mengisi posisi senior. Dilengkapi estimasi gaji berdasarkan pengalaman di Real Madrid Castilla dan andra berita terkini Piala Dunia 2026 termasuk prestasi Cristiano Ronaldo. Informasi penuh dengan data gaji dan rekor-rekor.

Posisi pelatih Timnas Indonesia senior sudah diisi John Herdman namun Raul Gonzalez dapat dipertimbangkan untuk memimpin tim kelompok umur. Pengalaman Raul Gonzalez lebih banyak di tim muda termasuk melatih Real Madrid Castilla selama enam tahun.

Di sana ia berhasil membawa tim memenangkan UEFA Youth League 2019/2020. Saat ini Raul Gonzalez tidak melatih tim manapun namun ia pernah mengunginkan menangani Timnas Indonesia meski tidak dalam waktu dekat. Gaji Raul Gonzalez saat melatih Real Madrid Castilla diperkirakan antara €150 ribu sampai €400 ribu per tahun menurut Glassdoor dan Salary Expert. Sementara laporan lain mencatat standar gaji pelatih tim muda Real Madrid mencapai €500 ribu hingga €1 juta per tahun.

Penghasilan tersebut cukup tinggi dibanding rata-rata pelatih tim muda lain karena posisi pelatih Real Madrid Castilla biasanya diisi legenda klub yang sangat dihormati. Raul mesmo虽然没有明确指出他的具体薪资，但考虑到他接替的位置和贡献，薪资水平应该在这一范围内。 если他接任印尼国家队，薪资预期也与这些数字相近，符合其经验资历。他的前任Alvaro Arbeloa据报道薪资也接近该范围。金额虽高但属合理范畴。 Lengkap dengan catatan prestasi Raul di UEFA Youth League mirip dengan kompatriot Luis Milla berhasil di Eropa. Kabar ini muncul setelah Indonesia menunjuk John Herdman sebagai pelatih senior. Posisi tim muda masih terbuka untuk Raul Gonzalez yang.

Linq dan spesialisasi muda berpotensi适合用于印尼程序组。 Informasi ini masih dalam ranah spekulasi karena belum ada konfirmasi resmi dari PSSI. Sementara itu di Piala Dunia 2026 ada berita tentang Cristiano Ronaldo yang gagal mencetak gol saat Portugal ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo di Grup K. Ronaldo menjadi starter tertua dalam history Piala Dunia di usia 41 tahun 132 hari. Brazil dan Argentina tampil memukau dengan kemenangan besar di grup mereka.

Para penonton di Indonesia dapat menonton semua pertandingan secara gratis melalui TVRI tanpa VPN atau biaya berlangganan. Telekomunikasi dan penyiaran daring menjadi sorotan utama. Artikel ini membawa berita多重topik dari pelatih Timnas Indonesia hingga event piala dunia. Kategori olahraga terdengar paling relevan然而文本包含杂项如gaji dan Siaran TVRI jadi mungkin di minoritas





VIVAbola / 🏆 30. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Raul Gonzalez Timnas Indonesia Pelatih Real Madrid Castilla Gaji Pelatih UEFA Youth League Piala Dunia 2026 Cristiano Ronaldo Republik Demokratik Kongo TVRI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Raul Gonzalez Mengungkapkan Ketertarikannya untuk Melatih Timnas IndonesiaRaul Gonzalez, legenda tim nasional Spanyol, mengunjungi Jakarta bersama David Villa untuk memenuhi agenda sepak bola. Semarak Piala Dunia 2026 terasa dimana-mana, dengan berbagai program tayangan di YouTube dan media sosial membahas pesta sepak bola empat tahunan itu.

Read more »

Kylian Mbappe Jemput Rekor Pencetak Gol All-Time Piala Dunia, Raul Gonzalez Minat Latih IndonesiaKylian Mbappe kini sudah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Timnas Prancis dan berada di peringkat ketiga all-time Piala Dunia. Peluangnya untuk memoraki Miroslav Klose masih terbuka lebar di Piala Dunia 2026. Simul trivia: Cape Verde menahan Spanyol masuk daftar kejutan terbesar, Raul Gonzalez tertarik melatih Indonesia, dan Prancis menang 3-1 atas Senegal.

Read more »

Raul Gonzalez Tekankan Pembinaan Grass Root untuk Kesuksesan Timnas IndonesiaRaul Gonzalez dan David Villa berkunjung ke Indonesia, Raul menekankan pentingnya pengembangan sepak bola dari level akar rumput untuk meningkatkan kemampuan pemain muda dan mencapai target Piala Dunia.

Read more »

Tips Jitu dari Raul Gonzalez untuk Timnas Indonesia Jika Mau Wujudkan Mimpi ke Piala DuniaHarapan Timnas Indonesia untuk tampil di ajang Piala Dunia terus menjadi pembahasan hangat di kalangan pecinta sepak bola. Seiring meningkatnya prestasi skuad Garuda.

Read more »