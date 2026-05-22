Ratusan warga Greenland turun ke jalan untuk memprotes peresmian gedung baru Konsulat AS

Para demonstran di Greenland turun ke jalan untuk memprotes peresmian gedung baru Konsulat AS. Mereka meneriakkan AS agar hengkang dan menunjukkan bahwa Greenland memiliki demokrasinya sendiri.

Ratusan warga Greenland turun ke jalan untuk memprotes peresmian gedung baru Konsulat Amerika Serikat (AS) pada Kamis (21/5/2026), Mereka meneriakkan AS agar hengkang. Para demonstran mengibarkan bendera Greenland dan membawa poster bertuliskan "Naamik USA" atau "Tidak untuk AS".

Demonstran lainnya meneriakkan "Greenland milik orang Greenland" di luar Gedung Parlemen Greenland. Aksi protes tersebut bukan untuk memprovokasi Donald Trump maupun Landry, melainkan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Greenland memiliki demokrasinya sendiri





